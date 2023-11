El grueso palo de Celia Villalobos a Esperanza Aguirre en ‘La Sexta Xplica’: «Gravísimo»

Si algo caracteriza a Celia Villalobos es el hecho de que no se muerde la lengua a la hora de decir lo que piensa sobre diversos temas. Y así lo ha vuelto a demostrar este sábado, 4 de noviembre, en ‘La Sexta Xplica’, donde han analizado las protestas frente a la sede nacional del Partido Socialista en Ferraz ante la posible amnistía a los independentistas catalanes.

El programa nocturno de LaSexta ha arrancado su emisión mostrando las imágenes de las protestas, a las que este sábado se ha sumado Esperanza Aguirre. José Yélamo ha pedido un titular a Celia Villalobos, quien no podía ser más contundente con su excompañera del PP: «Me parece un error gravísimo y, desde luego, a mí no me representa».

Minutos después, el presentador volvía a dar la palabra a la exalcaldesa de Málaga y exdiputada del Partido Popular. Eso sí, no sin antes recordar los cánticos que se han podido escuchar en Ferraz. Algunos tan graves como «Viva Franco», «Muerte a Pedro Sánchez» o «socialistas sois los terroristas».

«Ayer se gritaron cosas como ‘Felipe, masón, defiende tu nación’ o ‘Pedro Sánchez a prisión’. Eso último también se ha escuchado hoy, justo en el momento en el que Esperanza Aguirre cortaba el tráfico. Decías que eso no te representa», decía Yélamo, dirigiéndose a Celia Villalobos, quien lo ha corroborado: «A mí una de las cosas que más me preocupan en estos momentos es la radicalización que se está produciendo en este país».

Celia Villalobos, muy preocupada por la «radicalización» del país

«Es lo que llamaba (Francisco) Murillo Ferrol la U del conflicto. Es decir, la extrema izquierda, la extrema derecha y, en medio, un espacio infinito vacío. Siempre se puede temer que los radicales vayan más lejos y que ese más lejos sea incontrolable», ha lamentado la malagueña. A raíz de esto ha recordado lo que le sucedió a una de sus compañeras de partido, Soraya Sáenz de Santamaría.

«Me parece una locura, como me pareció una locura cuando hacían escraches a la vicepresidenta del Gobierno, que llegaba del hospital, de haber dado a luz a su hijo. Esas cosas me parecen fuera de lugar, entonces y ahora. Creo que la democracia tiene otros mecanismos para defendernos», aseguraba Celia Villalobos.

En su opinión, «las decisiones que se van a tomar próximamente serán irreversibles. Y significan cuestiones que parte importante de los ciudadanos españoles, demócratas y pacíficos, no pueden cambiar». Antes de finalizar su alegato, la también colaboradora de ‘’Todo es mentira’ ha defendido el valor de la democracia: «Mi padre me decía: ‘Celia, la democracia hay que cuidarla. Hitler llegó al poder en unas elecciones’. Siempre lo decía cuando aquí estábamos en una dictadura», ha sentenciado.