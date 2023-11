El castigo de TVE a Carlos Franganillo tras dejar el ‘Telediario’ y marcharse a Mediaset

Carlos Franganillo está en boca de todos desde que el lunes se hiciera oficial su salto a Mediaset para ponerse al frente de la edición de prime de los nuevos informativos de Telecinco. Su incorporación no será inminente, pero está previsto que se produzca en enero con el lanzamiento del nuevo plató y tras la jubilación de Pedro Piqueras; que se ha fijado para final de año como así confirmó la compañía italiana.

Este cambio en el tablero ha provocado un mazazo muy fuerte para el ‘Telediario‘ de TVE, que de repente se ha quedado sin su rostro insigne. El periodista asturiano abandonó su puesto como corresponsal en 2018 para presentar la edición nocturna y también coberturas especiales. Desde entonces, su buen hacer periodístico había situado a los informativos de la pública en una posición privilegiada en calidad, innovación y rigor.

Su marcha ha dejado destrozados a numerosos compañeros de la casa, que expresaron abiertamente que estaban «de luto». Especialmente afectado su equipo de redacción, del que Carlos Franganillo quiso despedirse este martes presencialmente y dándoles explicaciones sobre su inesperada determinación de buscar un nuevo horizonte en ‘Informativos Telecinco’.

La despedida fue muy emotiva como así compartió una redactora de TVE en redes, pero lo cierto es que en otras instancias, concretamente en la dirección de la corporación, los sentimientos serían bien distintos. Según avanza El Confidencial Digital, el fichaje de Franganillo por Mediaset España ha causado «bastante enfado e indignación entre importantes directivos de la cadena pública, que consideran un desaire su marcha».

Al parecer, entre estos dirigentes no cabe cómo el comunicador se ha decidido a irse así y, tal y como recoge el citado medio, fruto de este cabreo, en RTVE se habría tomado la drástica determinación de que Carlos Franganillo no vuelva a aparecer en pantalla en TVE pese a que, como decimos, su aparición en Telecinco no será inmediata. Y no solo no volverá a presentar el ‘Telediario’ ni ningún informativo extra, sino que además no participará en un especial que, según ECD, se estaba preparando para su próxima emisión.