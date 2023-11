Carlos Franganillo desaparece del ‘Telediario’ de TVE desde hoy tras fichar por Telecinco

Es la noticia del día, con permiso del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Carlos Franganillo deja TVE y ficha por Mediaset para ponerse al frente de ‘Informativos Telecinco 21h’ desde el próximo mes de enero en relevo de Pedro Piqueras, que se jubila tras 17 años como director y presentador de los informativos de Telecinco.

Hasta su debut en Telecinco, que todavía no tiene fecha, queda aproximadamente un mes y medio. La gran incógnita estaba en si Carlos Franganillo se mantendría al frente del ‘Telediario 2’ o si ya desaparece de la cadena pública.

Según avanza Vertele, Carlos Franganillo ya no presentará más la segunda edición del ‘Telediario’ de TVE. El periodista se encontraba actualmente de vacaciones tras ponerse al frente de los especiales por la investidura de Pedro Sánchez la semana pasada y no estaba previsto que este lunes se pusiera al frente del ‘Telediario 2’.

Sin embargo, según algunas fuentes de la corporación, Carlos Franganillo ya no volverá a TVE, por lo que no habrá despedida del presentador en pantalla. Así, aseguran que lo habitual cuando se anuncia el fichaje de un rostro de TVE por otra cadena es que ese rostro ya no aparezca en pantalla.

No obstante, no hay nada claro sobre si Carlos Franganillo podrá volver a TVE tras concluir las vacaciones que ya tenía agendadas desde hace tiempo o si en cambio el presentador ya no volverá a aparecer en pantalla en el ‘Telediario’ tras anunciarse su fichaje por Mediaset.

Una de las posibilidades es que Ana Roldán, habitual sustituta de Carlos Franganillo se encargue de presentar el ‘Telediario 2’ hasta finales de año y sea ya en enero cuando el nuevo presentador/a de la segunda edición de los informativos de TVE tome su relevo.