Avance ‘Mía es la venganza’ capítulo final: Nada será lo que parece con un giro sorpresa

‘Mía es la venganza‘ ha emitido este jueves su penúltimo capítulo en Divinity. Los espectadores de la serie protagonizada por Lydia Bosch deberán decir adiós mañana mismo a sus personajes en su desenlace definitivo a partir de las 17:50 horas de la tarde.

En el 109 de hoy, hemos visto cómo Alejandro ha comunicado su despedida irrevocable del club Los Olivos. No quiere saber nada más de Sonia Hidalgo tras descubrir su traición con Isabel y Henri. Pero lo más importante, y lo que va a determinar el final de ‘Mía es la venganza’, es que Mario ha prometido a Lola que, tras pensárselo bien, va aceptar poner fin a sus planes contra Sonia.

Así lo ha comunicado a Jaime Serra, su aliado: «Lo siento pero abandono, no voy a seguir participando en esto. Me da igual lo que le pase a Sonia, me voy a centrar en mi, en Lola y mi hijo a partir de ahora». Y eso no es todo, pues el ex jefe de mantenimiento se ha dispuesto a aceptar la oferta de Sonia y vender sus acciones.

Algo que no ha gustado nada a Jaime, que le ha dado donde más duele a Mario para que recapacite. «No tires la toalla ahora, te recuerdo quien es la responsable de que Lola esté en la cárcel. Tenemos un acuerdo que tienes que cumplir. Eres un cobarde. ¿Qué pensaría tú madre si viera que dejas impune a quien fue su asesina? Abandonar es como perdonarle a Sonia el asesinato de tu madre y la muerte de tu hermana».

«No vuelvas a mencionar a mi madre ni a mi hermana. Vete de mi casa, largo de aquí», le ha expulsado Mario, que parece totalmente convencido de su inesperada determinación de cesar con el que es el principal propósito de ‘Mía es la venganza’. Así es como ha acabado la emisión de este jueves previa al gran final.

Avance capítulo final de ‘Mía es la venganza’ – Viernes 10 de noviembre

El mundo Sonia Hidalgo se desmorona tras darse cuenta de que ha perdido definitivamente a Alejandro, quien ha abandonado el club después de despedirse de Fernando y Olivia. Entretanto, Fernando prepara los documentos para hacer a Orson copropietario del nuevo restaurante y da un paso doloroso: le pide a Andrés que se vaya del club.

Por otra parte, Mario confirma a Jaime que está dispuesto a abandonar la venganza para luchar por Lola y su futura familia. Y aunque la decisión no parece contar con su respaldo, no hay marchar atrás. ¿O sí? Un asalto final en el que Mario intentará estrangular a Sonia hará que nada sea lo que a priori parece.

Además, el juez le concederá por fin a Lola la libertad provisional tras su complicado estado de salud por el embarazo. Un feliz momento que Mario y la joven aprovechan para comenzar a hacer planes de boda. Incluso él se despedirá de Olivia porque tiene previsto marcharse lejos del club. Sin embargo, Mario y Lola ignorarán que el destino les tiene reservada una terrible sorpresa.