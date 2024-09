Lydia Bosch señala la razón real de su duro final en ‘Mía es la venganza’ con palo a Mediaset

Lydia Bosch vuelve a las pantallas por todo lo alto como maestra de ceremonias de ‘El gran premio de la cocina’, un concurso culinario en tiempo real que ocupará la sobremesa de La 1 de TVE entre las 14:10 y las 15:00 horas, en relevo de ‘Ahora o nunca’ de Mónica López, que desaparece definitivamente de la parrilla.

Así, la popular actriz retoma el papel de presentadora 16 años después en un momento en el que no tenía sobre la mesa ningún proyecto interpretativo. «A ciertas edades los papeles como que cuestan más», declara en una entrevista a VerTele. Por eso, en este punto de su vida, Bosch prioriza «divertirme en mi profesión, ya sea como actriz o como presentadora».

Tras responder que no ha rechazado ninguna propuesta de ficción por aceptar este formato en TVE, ha recordado que su última serie ha sido ‘Mía es la venganza’. La apuesta de Telecinco para las tardes que acabó siendo cancelada a las tres semanas por no cumplir con el objetivo de audiencia. «Terminé una serie que se llamaba Mía es la venganza, con la que disfrutamos todos muchísimo y guardamos un gran recuerdo. Fue muy dura, pero…», rememora Lydia Bosch.

En ese sentido, sobre las bajas audiencias que provocaron su abrupta fulminación y su destierro a Divinity, Lydia tiene claro el verdadero motivo de ese tropiezo. Y fue el contexto tan convulso en el que aterrizaron. «Entramos a suplir un programa (‘Sálvame’) donde había una audiencia que se enfadó. Cosas ajenas a nosotros. Luego nos cambiaron a otro sitio y nos hicieron al final terminar», lamenta en esa entrevista al citado medio.

A pesar de todo, asegura que en el equipo se despidieron «orgullosísimos porque fue un pedazo de serie». Lydia Bosch subraya que «en las redes y en la calle recibía opiniones muy buenas». «A lo mejor era una serie más para prime time, por la temática… No lo sé. Hay cosas que a veces en la vida pasan y no creo que fuera una mala serie para nada», defiende tajante.

Para la intérprete falló el cuestionable tratamiento de Telecinco y su poca paciencia. «Creo que todos los proyectos tienen que dejar tiempo para que la gente se acostumbre y lo vea o funcione el boca a boca. Y aquí en dos semanas se quitó, mucha gente ni se enteró. No es que nosotros nos miremos el ombligo y digamos que era buena, no. Era una buena serie pero no se le dio la oportunidad. Las cosas son así», sentencia.