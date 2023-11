Álex Caniggia pone contra las cuerdas así a ‘GH VIP’ y clama por la expulsión de Avilés

Hace menos de un día que ‘GH VIP‘ expulsaba disciplinariamente a Álex Caniggia y a Gustavo Guillermo. Los dos concursantes se vieron envueltos en una gran trifulca cuyo origen fue un cruce de reproches entre José Antonio Avilés y Laura Bozzo. El ambiente se caldeó de tal manera que los dos expulsados acudieron a separar a Avilés y Laura con tan mala suerte que acabaron forcejeando y, por consiguiente, abandonando forzosamente la casa de Guadalix.

Tras ello, el reality le ha permitido a Álex Caniggia pronunciarse y dar su versión. «Todo empezó por Avilés, que siempre viene y mete mierda, siempre. Pasamos unas líneas. La verdad que quiero pedir disculpas a la gente si tuve una disciplina mala, la verdad. Avilés empezó a insultar a Laura y yo no voy a permitir que le falte el respeto primero a una mujer y a una mujer mayor», ha declarado él. Un argumento que poco o nada ha convencido a la presentadora.

«Pero vamos a ver, eso no justifica. Se puede defender y respetar a todo el mundo sin llegar a dónde llegasteis vosotros», ha incidido Marta Flich. «Ya sé que no lo justifica. No justifica, por eso quiero pedir perdón al pueblo español y a Gustavo también», ha rectificado el expulsado. Unas palabras que seguían sin convencer a la conductora del espacio: «Me da la impresión de que está justificado… Esto no se puede hacer ni se puede permitir. La responsabilidad de tus actos la tienes tú». Ante ello, Álex Caniggia ha proseguido diciendo: «Estuvo mal, se me fue la olla… Entraron a molestar».

En ese momento, la presentadora ha vuelto a tomar la palabra: «Fue un forcejeo, un enfrentamiento donde se considera que habéis rebasado unas líneas de convivencia. En ningún momento hay una agresión, pero sí una invasión del espacio vital y un contacto físico que no podemos permitir». «Lo entiendo, pero también tendrán que expulsar a Avilés», ha apuntado Álex. Un comentario con el que Álex Caniggia se ha ganado el aplauso del público. «Avilés solo habla, lo que sea. La organización revisó las imágenes y decidió expulsaros. ¿Estás dispuesto a pedirle disculpas a Gustavo?», ha remarcado Marta Flich.

Marta Flich: "Fue un forcejeo. Hay un contacto físico, en ningún momento hay una agresión, pero sí hay una invasión del espacio vital y eso no se puede permitir" #GHVIPGala8 pic.twitter.com/kRCMk0Dque — Gran Hermano (@ghoficial) November 2, 2023

El reencuentro entre Gustavo y Álex Caniggia

El ahora exconcursante no lo ha dudado puesto que ha asegurado rápidamente: «Obviamente que sí, le voy a pedir disculpas». Precisamente en ese momento Gustavo ha entrado en plató y se ha fundido en un emotivo abrazo con su hasta ahora compañero dando por zanjada cualquier animadversión. De hecho, el propio Gustavo ha declarado: «Creo que se nos fue un poquito de las manos. Yo entré a llevarme a Avilés porque Avilés fue a la habitación. En ese momento Álex me vio, vio que nos alterábamos y se me encaró. Es una cosa que nunca se debe hacer… Yo a Álex le aprecio, le quiero… Sé que vamos a ser amigos al salir y no nos olvidemos que la educación es contención».