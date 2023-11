Alessandro Lequio se compara con Shakira y desarma su treta en ‘Vamos a ver’: «Me huele a…»

La sentencia de Shakira tras su juicio con Hacienda ha resonado en todos los medios este lunes. El acuerdo millonario alcanzado por la cantante para evitar la cárcel ha sido objeto de debate en el plató de ‘Vamos a ver’. El programa presentado por Joaquin Prat, ha contado con opiniones diversas sobre la estrategia de la acusada. Sin ir más lejos, Alessandro Lequio ha estallado contra la colombiana por no ser clara en su defensa.

La resolución final de su mediático juicio por fraude se ha saldado con una multa de 7,3 millones de euros con los que evitará tres años de prisión. Una decisión que no ha tardado en ser comentada y analizada por los colaboradores de ‘Vamos a ver’. Si bien todos han dado su opinión sobre lo ocurrido, ha habido un colaborador que ha destacado por ser el más crítico con la cantante.

Alessandro Lequio se manifiesta sobre Shakira en ‘Vamos a ver’. / Telecinco

Alessandro Lequio sentencia a Shakira

Alessandro Lequio no tardó en pronunciarse sobre las contradicciones en la defensa de la cantante. «A mí me choca. Desde el primer día, Shakira y sus abogados tenía que tener más que claro si estuvo o no más de 180 días fuera de España. No llegar hasta este punto», explicó el colaborador. Fue ahí cuando sembró la duda entre sus compañeros sobre la inocencia de la colombiana.

«Me huele a que iba de farol y ha tenido que comerse el órdago», sentenció el conde ante sus compañeros. Ante tal insinuación suya, Joaquín Prat quiso puntualizar cierto detalle sobre el caso. «No es solo pagar y sigo con mi vida, es asumir que has cometido un delito, que eres un defraudador y tener antecedentes penales hasta dentro de 5 años», añadió el presentador.

El debate cada vez se ponía más en contra de la decisión de la colombiana, a lo que Alessandro Lequio añadió otra acusación. «Una persona como Shakira lo tiene más fácil porque con una simple revista puede probar si estuvo en Zaragoza o en Alaska», explicó el colaborador. De esta forma señaló como extraño que la defensa de la artista no pueda demostrar si la cantante estaba en España o no para probar su inocencia.

Y es que el conde, habla desde la experiencia. Lequio recordó su juicio por fraude para explicar que entiende el proceso por el que ha pasado la popular artista. «Yo en todo momento tenía claro mi inocencia, tenía clarísimo que no cometí fraude. Fui a muerte y gané», explicó Lequio lanzando una pulla a la colombiana.