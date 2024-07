El inesperado nuevo colaborador de ‘Vamos a ver’ que le quita el puesto a Alessandro Lequio

‘Vamos a ver’ ha recibido a un nuevo colaborador este viernes para su sección del club social. Se trata de Omar Suárez, el mítico reportero de ‘Sálvame’ que, desde su cancelación, estaba asentado como tertuliano en ‘Fiesta’. El periodista ha ocupado el lugar de Alessandro Lequio.

«Omar Suárez, bienvenido, es la primera vez que estás aquí con nosotros en este club social», le ha presentado Adriana Dorronsoro, que durante las próximas semanas conducirá ‘Vamos a ver más’ en solitario debido al periodo de vacaciones que ya ha iniciado Joaquín Prat.

«Estoy estrenando el sofá», ha respondido Omar Suárez, agradecido por la oportunidad. «¿Te da miedo alguno de los que están aquí sentados?», le ha preguntado Adriana. «Me dais miedo todos, la verdad, empezando por la presentadora y acabando por todos los demás», ha contestado el colaborador establecido en el sitio que siempre ocupa Alessandro Lequio.

«Te debería dar miedo esa esquina, que es la oscuridad absoluta», le ha espetado Isabel Rábago como dardo al conde. «Me lo han dicho. Me han dicho: ‘cuidado’ porque puedes coger las energías de Lequio», ha bromeado Omar Suarez. «Se viene muy arriba siempre eh», ha apostillado Kike Calleja. «Lequio tiene razón en muchas cosas y en otras, en las que yo me he enfrentado a él, pues no», ha querido apuntar también Paloma Barrientos.

Así, todo apunta a que Omar Suárez es el refuerzo de ‘Vamos a ver’ para cubrir el mes de agosto en el club social ante la marcha de los colaboradores titulares. En su caso, sustituye a Alessandro Lequio, que también habría arrancado sus semanas de descanso hasta la próxima temporada.

Hay que destacar que Omar se ha hecho fuerte en la productora Unicorn Content desde el final de ‘Sálvame’, ya que, además de ser uno de los rostros de ‘Fiesta’ con Emma García en fin de semana, ahora también se está contando con él para ‘TardeAR’, donde debutó la semana pasada, y con ‘Vamos a ver’, donde se ha estrenado -como decimos- este viernes en el lugar del italiano.