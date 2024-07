María José Suárez rompe su silencio de este modo ante lo de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk

«El peor verano de su vida». Así es cómo define María José Suárez el doloroso momento que está viviendo tras anunciar su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Después de que él reconociera varias infidelidades a la modelo, alegando que mantenían una relación abierta, ella se sentó en ‘¡De viernes!’ para dar su versión de los hechos, que dista mucho de lo contado por su expareja en el mismo programa.

Sin embargo, este miércoles, María José Suárez se encontraba en los kioskos con la portada de la revista ‘Semana’. En ella, aparece el jinete acompañado de la actriz Hiba Abouk, con la que podría estar iniciando una relación. Nada más hacerse pública la portada, la ex Miss España rompía su silencio a través de Paloma Barrientos. La colaboradora de ‘TardeAR’ explicó lo que le había dicho la andaluza: «Yo estoy muy tranquila. Yo ya he pasado página, yo ya estoy en otra historia. Él puede hacer lo que quiera. Yo ya me expliqué».

Pese a pedir que la dejen tranquila, la ex de Álvaro Muñoz Escassi ha querido compartir en sus redes sociales una publicación en la que hace referencia a los momentos tan complicados que está atravesando. Junto a una fotografía de ella en la playa, ha compartido una reflexión, donde explica los motivos de su publicación.

María José Suárez rompe su silencio en redes sociales

«Esta foto me la hice en el peor verano de mi vida 2010, y lejos de odiarla recurro a ella muchas veces cuando necesito la confirmación de que todo pasa», ha comenzado diciendo. Además, María José Suárez también ha querido mandar un mensaje a todas esas mujeres que estén pasando por una situación similar: «A todas las que estáis pasando una situación parecida deciros que os abrazo, que somos valientes, luchadoras, buenas madres, emprendedoras y que nada ni nadie va a apagar nuestra luz», ha concluido, añadiendo el hasthag #estotambiénpasará.

La modelo ha decidido poner tierra de por medio tras su ruptura con el jinete. En la revista ‘Semana’ también podemos ver unas instantáneas de María José Suárez luciendo cuerpazo en bikini en las playas de Cádiz, donde se ha ido para desconectar. En las fotografías se la puede ver muy sonriente, poniendo de manifiesto que su relación con Álvaro Muñoz Escassi es agua pasada y no quiere saber nada más de él. Ahora, su única prioridad es su hijo y centrarse en sí misma.