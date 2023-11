Abraham Mateo y Malú tienen un desencuentro en los asaltos de ‘La Voz’ este viernes

Este viernes, 3 de noviembre, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de ‘La Voz’ con el estreno de los ‘asaltos’. Cada coach ha contado nuevamente con la ayuda de su asesor para seguir formando su equipo. De esta forma, Malú cuenta con Abraham Mateo; Antonio Orozco con Nathy Peluso; Pablo López con Lola Índigo y Luis Fonsi con Cali y Dandee.

En esta nueva etapa, de los siete talents que componen cada equipo, solo uno podría tener acceso automático a los directos, mientras que tres pasarían a la ‘zona de peligro’ y tendrían una segunda oportunidad. Es ahí cuando han entrado en juego los famosos robos, ya que a los coaches se les ofrecía la posibilidad de robar a algún compañero alguno de esos tres aspirantes que habían quedado fuera.

El equipo de Malú ha sido el primero en subirse al escenario. Dária Shevchenko se ha llevado el pase directo, mientras que Ronia y Luna se quedaban en la ‘zona de peligro’. Sobre la segunda concursante, la cantante ha dado la siguiente explicación: «La puse en la zona de peligro porque quiero pensar en algo diferente para ella. Quiero que vuelva a cantar, quiero que la vuelva a escuchar todo el mundo en el sitio en el que yo creo que puede lucirse muchísimo».

Aun quedaba un hueco en esa zona, por lo que la coach y su asesor, Abraham Mateo, debían tomar una decisión. Ambos se lo han pensando bastante, incluso han dejado caer que tenían opiniones distintas. La artista parecía tenerlo claro. Sin embargo, en un momento dado, su compañero le ha girado la hoja de la libreta y ha señalado un nombre que no estaba entre sus planes.

La ‘jugarreta’ de Abraham Mateo a Malú: «Te mato»

«¿Sí o no? No sé, puede que haya un cambio de plan a última hora. Uf, tengo calor y todo. Esto es supercomplicado», ha admitido Abraham Mateo, quien ha bromeado con la difícil situación: «He pasado una página hacia atrás y he dicho: ‘Cuidado, que puede ser por aquí o por allá’. Habrás pensando en matarme».

Algo que su compañera le ha confirmado. «Te lo juro. He pensando: ‘¿Ahora? ¿Ahora que están ahí delante?’. Te mato, cómo me vas a hacer dudar en eso», le ha echado en cara Malú. Ya de vuelta al plató, la cantante no podía ocular su nerviosismo: «Me muero. Ahora mismo me voy a morir. Me quiero morir ahora mismo». Finalmente, ha dado su veredicto: la concursante con la que querían quedarse era Larisa Rodríguez.

Pese a este pequeño desencuentro, no hay duda de que la relación entre Malú y Abraham Mateo es excelente. De hecho, ambos han protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche cantando juntos ‘Blanco y negro’, uno de los temas más reconocidos de la coach

Para su asesor, cantar con ella ha sido uno de los momentos más especiales de su carrera. Así lo ha reconocido él mismo: «Es una de mis canciones favoritas con una de mis artistas favoritas». Los dos han demostrado una gran química sobre el escenario, y se han fundido en un gran abrazo al terminar. «Es algo que no voy a olvidar nunca», ha reconocido el joven. Por su parte, ella ha señalado que «cantar en el escenario con Abraham me encanta».