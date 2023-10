Un concursante de ‘Supervivientes 2023’ revela el sueldo que realmente se ganaba y sorprende

‘Supervivientes 2023‘ sigue coleando cuatro meses después de su final en Telecinco. Ahora ha sido Jonan Wiergo el que ha puesto en lo picota al concurso más extremo de la televisión al hablar distendidamente y sin tapujos sobre el dinero que ha ganado semanalmente durante su periplo en Honduras.

Cuando se anunció su fichaje, se elucubró sobre el caché que podría haber cerrado con la productora del formato. Se habló incluso de que podría ser uno de los nombres mejor pagados por el gran número de seguidores que tiene en sus redes sociales y el buen engagement que podía repercutir.

Así, se llegó a decir que Jonan Wiergo podría cobrar 9.000 euros a la semana. Teniendo en cuenta que ‘Supervivientes 2023’ fue la edición más larga de la historia con casi cuatro meses de duración, se traduciría en más de 150.000 euros por todo el concurso. Hay que recordar que el valenciano llegó a la final.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad como él mismo ha aclarado en una entrevista al pódcast B3tter. «Yo ganaba 2.500 euros a la semana», ha desvelado. Es decir, se embolsó 42.500 euros por toda la experiencia en ‘Supervivientes’, cifra muy alejada de lo especulado. No obstante, esa cuantía era en bruto: «Quítale Hacienda, representación… ¿Qué me quedaba? ¿800 euros? «, reconoce sin rodeos.

«Es un sueldo muy alto para una persona, pero estamos hablando también de la salud y que a nivel mental también es una locura. El tiempo no pasa, no tienes móvil, no escuchas voces, no sabes lo nombres de los cámaras, no escuchas música… no pasa nada en la vida durante 4 meses. Es rentable para alguien que se dedica a la televisión profesionalmente. A mí por la experiencia, habría ido gratis», reflexiona Jonan Wiergo.

Además, al hilo de los sueldos, Jonan Wiergo ha sorprendido (y mucho) al compartir que ganó casi lo mismo en OnlyFans (plataforma de contenido para adultos) en un mes que en los cuatro meses en ‘Supervivientes 2023’. Llegó a ingresar un total de 48.000 euros por los apenas 30 días que tuvo activa la cuenta frente a esos 10.000 que ganaba en el reality de Telecinco.