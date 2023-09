El drástico cambio que ha sacudido a Jonan Wiergo tras su paso por ‘Supervivientes’

El paso de Jonan Wiergo por ‘Supervivientes 2023′ supuso un antes y un después en su vida. El finalista de la última edición del reality de Telecinco acaba de anunciar un inesperado y drástico cambio de vida que le ha llevado a abandonar la casa en la que vivía hasta ahora. Una decisión que no le ha resultado nada fácil de tomar.

Después de decir adiós a sus malos hábitos y tras pasar por el quirófano por motivos de salud, el influencer ha decidido empezar una nueva vida. Su paso por Honduras ha sido clave a la hora de tomar esta difícil determinación. Pues, según reconoce él mismo, le ha dado la fuerza que necesitaba para volver a coger las riendas de su vida.

«El Jonan de hace unos años me diría que no tuviera miedo a lo cambios, y trato de escucharlo constantemente», ha reconocido el amigo de Adara Molinero. Y es que ese cambio pasa por decir adiós a su tierra, Valencia, donde vivía con su pareja y ciudad donde también tiene un restaurante vegano.

«Se me pasan tantísimas cosas por la cabeza…», reconoce Jonan Wiergo

Dejando atrás sus miedos, Jonan Wiergo ha hecho las maletas y ha decidido mudarse a la Ciudad Condal para empezar una nueva etapa de su vida. «La decisión de movernos a otra ciudad (aunque vaya a estar viniendo a Valencia cada 2 por 3), me ha costado, y no ha sido algo repentino. Pero no puedo quedarme quieto, porque hay que seguir avanzando. Se me pasan tantísimas cosas por la cabeza de estos años en Valencia… Todo lo que ha pasado, me enseña algo. Ahora toca abrir otra etapa y ver qué depara Barcelona para lo que queda de año y para el próximo», ha reflexionado en sus redes sociales. Él solo desea «mucho trabajo y muchas burgers» (haciendo referencia a su restaurante).

Sin duda es un momento de cambios para el exconcursante de ‘Supervivientes 2023’. Sin duda, Jonan Wiergo afronta esta etapa con cierta incertidumbre, pero con muchas ganas. Y, a buen seguro, compartirá algún vídeo en sus redes sociales sobre estos primeros días en la Ciudad Condal. Aunque ya ha compartido el que se ha convertido ya en el rincón favorito de su nueva casa: el balcón con vistas que tiene en la habitación.