Sandra Barneda da el corte del día a Avilés por su actitud en ‘Así es la vida’: «Se te ha subido…»

Ya es habitual que José Antonio Avilés saque de quicio a sus compañeros de programa. Pasó en ‘Viva la vida’ incluso con Emma García, pasó en ‘Sálvame’ y está pasando ahora en ‘Así es la vida’. De hecho, han sido varias ocasiones en las que Sandra Barneda daba el corte a su compañero. Y eso es lo que ha vuelto a hacer este lunes.

‘Así es la vida’ debatía sobre el abandono de Oriana Marzoli de ‘GH VIP 8’ y su actitud con la organización. Algo que Avilés trataba de defender asegurando que la venezolana es toda una estrella de los realitys y que ella actúa así porque sabe que eso funciona y que al final le da rédito económico.

«Oriana tiene una forma de ser. Y hay que reconocerle, que esto por supuesto está feísimo y hace daño al programa, pero es una máquina de dar juego en un reality. Lo que pasa es que ella no rema a favor de obra», defendía Avilés. «Pues yo creo que se tendría que plantear una serie de límites porque ha habido muchas estrellas de la televisión que se han estrellado», le replicaba Sandra Barneda.

«Y creo que porque seas una estrella de la televisión no tienes que tratar a la organización de esa manera. Y si eso es lo que ahora se valora como una estrella de la televisión me parece mal», sentenciaba Barneda. Mientras José Antonio Avilés trataba de justificar su opinión pero sus compañeros le quitaban la palabra.

Tras ello, Sandra Barneda se dirigía a José Antonio Avilés. «Antes te hemos dejado con la palabra en la boca. Pero Avilés no solo me refería a Oriana, sino a cualquier persona que sea estrella de lo que sea no tiene que perder la humildad y tratar a todo el mundo por igual», le decía la presentadora. «Estoy de acuerdo. Pero lo que a Oriana le gusta y el perfil que representa Oriana es que representa esto. Es una decepción para la cadena y para todos, pero a ella esto le alimenta y le beneficia como personaje», insistía el colaborador.

El ‘guantazo’ de Sandra Barneda a Avilés

Pero el guantazo definitivo llegaba al final del programa cuando José Antonio Avilés se atrevía a enfrentarse a Gema Aldón al tacharlas tanto a ella como a su madre Ana María de montajistas al querer vender un enfado entre ellas por la boda. «Esto no es un juego», defendía Gema. «Claro que lo es. Si tu vuelves a hablar con tu madre la historia se acaba y tú no estás en un plató de televisión y no interesas a nadie», le soltaba Avilés a la hija de Ana María levantándole la voz.

Era entonces cuando Sandra Barneda le paraba los pies y le daba el corte del día a José Antonio Avilés. «Avilés creo que desde que has tenido el encuentro con el Rey se te ha subido un poco arriba. Has venido…. ¿Me puedes responder por qué no puede estar Gema en un plató?», le soltaba la presentadora. «No, lo que yo he dicho es que si tienen buena relación la historia se acaba», defendía el colaborador.