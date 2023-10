Lolita Flores clama lo que le indigna en lo de Aitana y cuenta cómo es tras las cámaras

Aitana Ocaña rompía a llorar el pasado sábado en el concierto de Málaga tras las críticas que ha recibido por sus bailes sensuales. Después de que Patricia Pardo se uniera a esas críticas la semana pasada; este lunes ‘TardeAR’ se ha hecho eco del asunto en su tertulia VIP con Alaska y Lolita Flores dando la cara por la cantante.

La primera en pronunciarse era Alaska. «Perdonadme que es esto que se ha puesto ahora de moda de ‘espero que pidas disculpas’. Esta chica no tiene que justificarse por nada. Y si no te gusta no vayas. Y entiendo que como padre no estás pendiente de lo que le gusta a tus hijos y no sabes cómo es el artista», defendía la cantante. «Es que parece que ha habido un cambio, antes era más de niños», le matizaba Vicky Martín Berrocal. «Le gusta a los niños punto», remarcaba Alaska.

En ese sentido, Jorge Luque contaba que él estuvo en junio en un concierto de Aitana y había público de todo tipo. «Los niños ven eso ven un baile, no ven nada obsceno», remarcaba el copresentador que además defendía como Aitana o Lola Índigo hacen espectáculos al más puro estilo de EEUU. «Es que también la gente madura», soltaba Ana Rosa. «Bueno hay gente que no madura», exponía por su parte Lolita Flores.

«Y hay gente que se asustan porque haces así. Y llevamos perreando desde hace 20 años«, aseveraba Lolita Flores. «Pero si el espectáculo de Aitana nadie le critica. Solo que hay padres que piden que se avise igual que vas al cine y pone que es para una edad determinada», destacaba entonces Beatriz Archidona.

Lolita Flores da la cara por Aitana

«Es que lo que a mí me indigna es que por cuatro padres que han sido cuatro los que lo han criticado ahora parezca que Aitana es una provocativa cuando en realidad es una coreografía exquisita y moderna», defendía Jorge Luque. «Además esas posturas que hacen en la vida real son muy incómodas«, soltaba Lolita Flores entre risas.

Pero además, Lolita Flores aprovechaba para dar la cara por Aitana Ocaña. «Yo te puedo decir que mi hermana está en el programa con Aitana y me ha dicho que Aitana es una niña maravillosa, súper cariñosa y que nada es lo que están diciendo. ¿Y Rosalía qué es lo que hace?», terminaba diciendo la cantante en alusión a ‘La Voz Kids’ donde Rosario Flores coincidió con la finalista de ‘OT 2017’.