La dirección de ‘GH VIP’ se ve obligada a retirar a esta concursante de la convivencia

Un nuevo escándalo sacude a ‘GH VIP 8‘. Tras la intensa gala del jueves, los tensión, lejos de amainar, se ha disparado entre Yiya y Naomi. Las dos se han declarado la guerra y, tal y como se ha podido apreciar este sábado a través del canal 24 horas, se habrían traspasado los límites.

Según narran los seguidores de la emisión en directo, Yiya ha elevado el tono de una forma inaceptable y no ha parado de amenazar a Naomi durante toda la jornada entre graves descalificativos. No obstante, son muchos los que aseguran que se ha censurado en varias ocasiones la señal y que, por tanto, no se ha permitido ver qué ha pasado realmente en la casa.

Nueva amenaza de Yiya a Naomi.



Esta vez la ha amenazado para cuando estén en la calle.



Yiya no es macarra, es peligrosa y no apta para convivir con absolutamente nadie.



El programa está esperando que la agreda para hacer algo? 🤯 #GHVIP21O #GHVIP210 pic.twitter.com/dt1Janlwzc — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) October 21, 2023

En consecuencia, la organización de ‘GH VIP’ habría apartado a las dos concursantes de la convivencia de forma temporal para que se relajaran lo ánimos. «Noemí ha contado que la han sacado del confesionario por el ascensor para en ese momento meter a Yiya y que no se encuentren», informa un usuario de X.

Pero la decisión de la dirección del reality de Telecinco podría haber sido mucho más drástica en el caso de Yiya. Desde una de las habitaciones se ha escuchado a la joven aspirante llorar desconsoladamente por uno de los pasillos que utiliza la producción de ‘GH VIP’.

Además, Naomi se ha reincorporado pronto con el resto de compañeros y en el caso de Yiya no. Eso hacía pensar que esta última habría sido expulsada disciplinariamente del concurso por incumplir el código ético de convivencia, pero finalmente, tras unas horas apartada, se le ha podido captar en alguna estancia de la casa. ¿Qué ha pasado realmente? Habrá que esperar a tener las explicaciones en el ‘Debate de GH VIP’ de este domingo.