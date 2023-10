La determinación que Jorge Javier sopesa sobre su futuro tras la boda de Isa Pantoja

Jorge Javier Vázquez era uno de los grandes protagonistas al ser el padrino de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. El presentador tenía un papel muy especial, dado que debía de llevar a la novia hasta el altar ante la ausencia de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Vivió desde dentro uno de los momentos más emocionantes en la vida de Isa y, ahora, hace públicos todos los momentos reseñables del enlace.

«Al ser el padrino, tuve la oportunidad de pasar un par de horas con la novia antes de que se iniciara la ceremonia. Qué nerviosa estaba. No podía ni hablar. Sobre todo momentos antes de encontrarse con Asraf», ha contado en su blog de Lecturas: «Yo le decía: “Isa, son nervios buenos, disfrútalos”. Y ella asentía, me decía que sí como para hacerme ver que me iba a hacer caso, pero no tengo yo muy claro que mis palabras lograran calmarla».

El presentador ha vivido la boda de Isa Pantoja con mucha emoción: «Lloré mucho durante todo el enlace». «Salió a hablar Anabel Pantoja y ya se me puso un nudo en la garganta cuando hizo referencia al momento en el que conoció a Isa. Porque también al que Isa apareció en nuestras vidas y me emocioné. La hemos visto crecer: cantando en un escenario con su madre; paseando junto a ella de adolescente; disfrutando de las ferias con pasión. Incluso hemos sufrido cuando la hemos visto un poco perdida», ha relatado Jorge Javier.

El comunicador catalán no paró de llorar durante toda la ceremonia, incluso cuando los hermanos de Asraf tomaron la palabra y «hablaron con una sinceridad absolutamente conmovedora. Estaban tan nerviosos que no podían controlar el temblor de las manos y a duras penas enlazaban una frase con otra», ha proseguido explicando.

Jorge Javier: «Está rodeada de gente que la quiere y que se preocupa por ella»

Pero si algo ha dejado marcado a Jorge Javier son las palabras de Isa Pantoja nada más terminar la boda: «Dijo Isa al terminar la ceremonia que todos los que estábamos allí ocupábamos un lugar en su corazón. Hablo por mí: también Isa ocupa un lugar en el mío. Le tenía cariño antes de conocerla y ahora que la conozco un poco más deseo que sea muy feliz con Asraf y su hijo. Está rodeada de gente que la quiere y que se preocupa por ella».

Pero eso no ha sido lo único a comentar del presentador, sino que también ha narrado su encuentro con sus compañeras de ‘Sálvame’: «Durante el cóctel estuve de cháchara con Carmen Borrego y Lydia Lozano. Qué alegría me da ver a mi gente. Han sido tantos años juntos. Es como reencontrarse con esa familia a la que no ves muy a menudo».

Y ante tantas emociones, Jorge Javier ha comunicado una sorprendente decisión sobre su futuro. Y es que hasta se plantea casarse después de haberse negado a hacerlo durante años: «Después de lo que he visto hoy, pues yo qué sé. A lo mejor, quién sabe, si apareciera alguno que me lo pidiera. Aunque no sé yo, porque me pasaría toda la ceremonia llorando como una magdalena. Igual le doy una vuelta a la idea. Ahora que lo pienso, tampoco estaría de más que para casarme apareciera un pretendiente».