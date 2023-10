José Manuel Parada informa de la última hora del estado de salud de Concha Velasco

Hace unos meses las alarmas saltaban por el preocupante estado de salud de Concha Velasco tras ser ingresada en el hospital. Este domingo, José Manuel Parada ha revelado en ‘Fiesta’ cuál es el estado actual de la actriz y presentadora.

Así, el que fuera presentador de ‘Cine de barrio’ ha contado a Emma García cómo se encuentra su amiga y compañera después de haberla visitado en la residencia en la que vive desde hace casi dos años. «Ayer pasé una de las tardes felices de mi vida», le confesaba José Manuel Parada a la presentadora de ‘Fiesta’. «Yo creo que hay mucha gente que la quiere tanto como yo y como tú y que quiere saber cómo está Concha Velasco», aseguraba el colaborador.

Así, José Manuel Parada reconocía que en los últimos meses se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Y es que cabe recordar que a raíz de unas palabras de Mariló Montero se desataron los rumores sobre el estado de salud de Concha Velasco.

José Manuel Parada revela el verdadero estado de Concha Velasco: «Se han dicho muchas mentiras»

«Se han dicho muchas cosas exageradas, muchas mentiras y muchas medio verdades. El otro día Marisa Martín Blázquez me dio una gran alegría. Yo estaba presentando un acto y me mandó un mensaje diciéndome que Concha Velasco quería verme», contaba José Manuel Parada. «¿Y has estado con ella?», le preguntaba Emma.

«Estuve ayer toda la tarde. Pasamos la tarde entera y merendamos», le contestaba Parada. «Ella ve la tele y de repente se ve que aparezco yo en la tele y le dice a su hijo y como es que Parada no ha venido verme todavía. Yo no había ido porque a veces soy muy prudente y hablé con Manuel y me citó para el sábado», contaba el colaborador.

Tras ello, Emma García ha querido saber cómo la encontró y cómo está la actriz. «Ella me dijo que no quería entrevistas, que estaba ahí como amigo y como cómplice. Yo sé muy bien lo que tu puedes contar y lo que no puedes contar. Y eso voy a intentar hacer», explicaba José Manuel Parada.

«Fue tan emocionante. Me estaban esperando Manuel y ella en la cafetería, ella tomándose un refresquito. Nos vimos, nos cogimos de la mano mirándonos y recordando. No sabes la memoria que tiene, se acuerda de cosas que ni yo me acordaba. Eso de que dicen que su cabecita no, no, la cabeza la tiene estupenda», aclaraba el colaborador.

«Después paseamos por el jardín. Ella saludando a todo el mundo. Y después fuimos a la capilla y estuvimos rezando. Y me llevó a la habitación que la tiene preciosa y toda llena de fotografías. Tiene toda su vida en fotografías y le llevé una fotografía que tenía en mi casa con Concha y con Manolo Escobar brindando», concluía Parada.