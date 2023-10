Jorge Javier reaparece con este directísimo palo a Telecinco tras quedar apartado

La preocupación por Jorge Javier Vázquez es máxima desde que se supiera que había acudido de urgencias al hospital por un fuerte dolor, una dolencia en el brazo izquierdo cuyo origen aún es desconocido. Sin embargo, el presentador ha reaparecido este miércoles con su blog de Lecturas en el que lanza un dardo a la nueva línea editorial de Telecinco, muy lejos de aquella época de grandes audiencias con ‘Sálvame’ que lejos queda de los datos de ‘TardeAR‘.

«La televisión, como la serie de Los Javis, tiene que manchar. Al menos, la que a mí me mola», ha sentenciado el presentador, lo que se puede interpretar como un señalamiento a esa televisión «blanca y familiar» que estaría demandando la nueva dirección de Mediaset España.

Sus palabras dirigidas a la televisión que se hace últimamente han llegado después de referirse a Mila Ximénez y como la colaboradora levantaba las audiencias de ‘Sálvame’. «Es entonces cuando te das cuenta cómo en un medio tan efímero como la televisión Milagros Ximénez de Cisneros –’Mila’ para la posteridad– su impronta sigue vigente. Mujer comprometida hasta con el vuelo de una mosca. La seguimos echando muchísimo de menos. Porque la vida es otra y nos tendremos que ir acostumbrando», ha escrito.

Jorge Javier Vázquez: «Ahora que estoy fuera del circuito me cuesta cada vez más opinar sobre la tele»

Aun así, Jorge Javier Vázquez ha reconocido que le cuesta hablar de televisión ahora que se ha quedado sin programa tras la cancelación de ‘Cuentos chinos’. «También tengo que decir que ahora que estoy fuera del circuito me cuesta cada vez más opinar sobre la tele que se está haciendo«, ha proseguido reflexionando.

No obstante, esta última reflexión también ha ido acompañada de un ataque, en este caso a Felipe González y Alfonso Guerra. «No me gustaría acabar siendo un Felipe González o un Alfonso Guerra de la vida«, ha señalado. Aquí el comunicador hace referencia a como los dos ex dirigentes políticos critican las decisiones de Pedro Sánchez sin participar en política.

Su encuentro con Manolo, el hermano de Mila Ximénez

En su blog, Jorge Javier Vázquez ha hecho público su encuentro con Manolo, el hermano de Mila Ximénez, con el que habló de su hermana y de la unión que tenían. «La mayor parte del tiempo hablamos, cómo no, de Mila. Ya estamos en el momento de poder hablar de ella sonriendo y recordando a carcajada limpia momentos épicos que nos ha dejado marcados para el resto de nuestras vidas. De sus cabreos legendarios a sus inolvidables audios», ha relatado sobre su encuentro.

El presentador ha reconocido que ya está consiguiendo gestionar y superar la muerte de Mila, de la que se lleva una gran lección: «He aprendido fundamentalmente una cosa: que no hay manera de evitar el dolor cuando un ser querido se marcha. No queda otra que sufrir durante una temporada. Lo siento, pero es así. Claro que la frecuencia del dolor se va modulando, no siempre es insoportable o desgarrador. Pero una época pasándolas canutas no te la quita nadie. Bueno es saberlo y no intentar ahuecar el ala».

Jorge Javier ha vuelto a dejar claro lo mucho que ha sufrido con la muerte de su compañera pero también amiga. «Hay gente que deja tanta huella en tu vida que es un trabajo de amor perdido intentar rellenar su ausencia», ha reflexionado ahora que ya ha conseguido gestionar el duelo.