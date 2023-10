Jorge Fernández sorprende con la gran fobia que padece en ‘La ruleta de la suerte’

Jorge Fernández se ha convertido por sorpresa en el gran protagonista del último programa de ‘La ruleta de la suerte‘. El presentador se ha llevado toda la atención cuando nada más empezar la entrega ha confesado la gran fobia que padece y que le afecta en su día a día y hasta en su relación con Laura Moure, la azafata del programa.

Todo ha empezado cuando Carlos, uno de los participantes, se estaba presentando a la audiencia: «Vengo de Valdemoro, Madrid, Tengo 57 años y estoy casado con una mujer maravillosa y tengo dos hijos, Hugo y Nicolás. Y tengo una, yo creo, de las mejores profesiones del mundo: soy psicólogo».

«Con una especialidad…», ha añadido Jorge Fernández, dando pie a Carlos: «Yo trabajo mucho la ansiedad, sobre todo relacionada también con fobias, con miedos irracionales». Y, de hecho, de esos tiene uno el presentador de ‘La ruleta de la suerte’, que no puede ni ver a los roedores.

«Yo podría ser un paciente tuyo, vamos… Laura lo sabe bien porque yo tengo fobia justamente a lo que tú eres experto, en quitar fobia a los roedores», ha confesado Fernández mientras el concursante seguía dando más datos a la audiencia y matizaba al presentador: «En general a los animales, pero los roedores, los pájaros…».

«Las ratas no puedo. Veo una rata por aquí y me voy pero rápido», confesaba Jorge Fernández. «Pues yo creo que eso hay que trabajarlo», le soltaba el concursante antes de que Laura Moure recriminara su fobia al presentador: «Sí, sí, hay que trabajarlo, que no me deja enviarle vídeos de mis hámsteres ni nada».