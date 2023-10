Despachan a Miguel Lago por estas palabras sobre Álvaro Prieto en ‘Y ahora Sonsoles’

Miguel Lago lo ha vuelto a hacer. El colaborador de ‘Y ahora Sonsoles’ ha vuelto a prender la polémica con un desafortunado comentario sobre un terrible suceso. Ya lo hizo con el caso de Daniel Sancho, cuando tuvo que ser llamado la atención por Sonsoles Ónega tras un ‘chiste’ fuera de lugar.

Este lunes 16 de octubre el programa vespertino de Antena 3 estaba debatiendo sobre un suceso que nos ha conmocionado a todos, el de Álvaro Prieto. El joven de 18 años desapareció el pasado 12 de octubre en las inmediaciones de la estación de trenes de Santa Justa en Sevilla, cuando intentaba coger un tren de vuelta a su ciudad natal.

Tras cuatro días en paradero desconocido, los peores presagios se hacían realidad este lunes. Un reportero del programa ‘Mañaneros’ descubría el cuerpo sin vida del joven entre dos vagones de un tren. Lo más extraño de todo, es que, según un comunicado emitido por RENFE, ese tren estaba averiado desde el pasado mes de agosto.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, la principal hipótesis que baraja la policía es que Álvaro Prieto podría haber muerto electrocutado al intentar subirse al tren. Puesto que el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, tendría «signos visibles» de muerte por electrocución.

El desafortunado comentario de Miguel Lago sobre Álvaro Prieto

Sobre todo ello han debatido en ‘Y ahora Sonsoles’. Y, pese a sus intentos por dar seriedad al tema, Miguel Lago ha vuelto a poner la nota discordante con un comentario fuera de lugar que ha recibido un aluvión de críticas en las redes sociales. El colaborador hacía una reflexión en voz alta sobre el hecho de que nadie hubiera ayudado al joven. Cabe recordar que se quedó sin batería en el móvil y sin dinero en efectivo.

«A mí este caso me entristece como a todos. ¿En qué punto estamos como sociedad en la que hay una estación como la de Sevilla un chaval guapo, bien vestido, y no hay nadie en la estación, ningún trabajador que le eche una mano? Me da que pensar que en esta era en la que vivimos, ya no nos ayudamos los unos a los otros», comentaba Miguel Lago. No obstante, quizá consciente de la que se le venía encima, instantes después el cómico matizaba sus palabras: «no por ser guapo y joven merece más o menos ayuda».

🗣️ Miguel Lago sobre el caso de Álvaro Prieto: "En esta era en la que vivimos, ya no nos ayudamos los unos a los otros". #YAS16Oct



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/Sgt0KwmaQC — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) October 16, 2023

Aluvión de críticas en redes sociales

Como era de esperar, Miguel Lago ha recibido muchísimas críticas en las redes sociales por tal desafortunado comentario. Los usuarios de X, antes Twitter, no han dudado en echarse encima del colaborador por sus polémicas palabras.

Pero que asco este hombre, diciendo eso blanco, guapo, bien vestido que te paso Miguel Lago??? Que tiene que ver eso y @sonsolesonega diciendole muy bien por decirlo. — Gabriela Gato (@GatoGabriela) October 16, 2023

Oye pues al final va a ser verdad que Miguel Lago es un jodido escombro de persona. — ArkuaEtaGezia (@dynfarch) October 16, 2023

Miguel Lago es un impresentable y quien oyendo las barbaridades que dice se lo consiente, lo mismo. — Montse ❤️💛💜 🔻 (@montsevtvigo) October 16, 2023

No se entiende porque el

Chico era blanco, alto y guapo. Si llega ser negro y feo si se entendería que nadie le

Ayudase? Madre mía! — Madeline Cuevas (@Madelin61508661) October 16, 2023

Y ahora quiere arreglarlo jajaja que el no quiso decir eso, pues sí no sabes ni explicarte no salgas de tertuliano — marieta indignada (@Mmartinlongoria) October 16, 2023

El gilipollas Supremo LAGO y los gilipollines retarders. — ascen🍀 (@ascensi92903987) October 16, 2023

Normal que os rodeéis de carroña como Lago o Naranjo: la del Planeta es la más cloaquera del periodismo. Después de la Villareja, claro. Y de la Griso, por supuesto. — Miguelangel Flores (@miguelangel_efe) October 16, 2023

Madre mía, cuanta deficiencia mental tiene este hombre. Lo de blanco y guapo a que viene? Quiere decir que si es feo no le tienen que ayudar? Solo dice memeces. — SergiBCN (@Sergi_benavent) October 16, 2023

Una vergüenza de colaborador, Miguel Lago , si sigue ahí, dejaré de ver el programa, sus comentarios, un día racistas, otro senofogos, otro de pura chulería, eso sumado a sus famosos monólogos que maldita la gracia que hacen y claramente fascistas, no merece estar en tv — javier escribano (@Jojaesga) October 16, 2023

Según el impresentable humorista venido a tertuliano ,si fuera negro ,mal vestido ,y feo sería normal que pasara algo así 🤮🤯 — eli65 💗 (@Eliuru65) October 16, 2023