Carmen Lomana difunde este vídeo sobre su cruzada con Pilar Vidal con un alto llamamiento

Atresmedia está estirando la polémica entre Carmen Lomana y Pilar Vidal a raíz de su fuerte encontronazo en una reunión previa a su sección en ‘Espejo Público’. El conflicto ha saltado de Antena 3 a LaSexta, ya que también se hicieron eco de él en ‘La roca’, aprovechando la presencia de Pilar Vidal, colaboradora del espacio.

Después de que la periodista diese su versión de los hechos en el programa presentado por Nuria Roca, este lunes le ha tocado el turno a Carmen Lomana. La empresaria ha publicado un vídeo en sus redes sociales, condenando «el numerito» que se está haciendo con esto.

«Ya no puedo más de ver desde hace cuatro días en todos los sitios: ‘Carmen Lomana ha llamado gorda a Pilar Vidal’. Eso no es cierto, eso está sustentado en una mentira como una casa», empieza diciendo la socialité en un vídeo publicado en su perfil de ‘X’, lo que antes era Twitter, antes de dar su versión lo ocurrido.

Carmen Lomana asegura que nunca llamó «gorda» a Pilar Vidal

«Tengo que explicarlo porque con esto lo estoy pasando mal, porque es incapaz de desmentir una mentira porque ni te dejan, siguen dale que dale», comenta la colaboradora de ‘Espejo Público’. Además, asegura que, antes de entrar en el plató, hubo una reunión en la que se comentó que en el programa de este día iban a participar dos personas con sobrepeso para debatir sobre este tema.

Según Carmen Lomana, «el director nos preguntó qué nos parecía. Y yo dije: ‘A mí objetivamente lo que me parece es que tener exceso de grasa y peso no es bueno para la salud, ni para las arterias, ni para las articulaciones. Dicho esto, cada uno ya sabe lo que tiene que hacer». En ese momento, vio como Pilar Vidal se le había quedado mirando.

«Simplemente por educación, por si no le gustaba que habláramos del tema le dije: ‘Pilar, lo siento si te ha molestado, no me ha dado cuenta’. Pero yo nunca le dije: ‘Pilar estás gorda’ o ‘Pilar eres gorda’. Es que ni se me ocurriría, porque no me importa, puede estar como le dé la gana», quiso dejar claro la empresaria.

La pullita de la empresaria a ‘Espejo Público’

A continuación, Carmen Lomana pasó a recordar lo que sucedió en el plató de ‘Espejo Público’: «Luego en plató se montó el numerito y yo no me imaginaba que iban a hacer esto. ‘Que esta señora, que va de educada, que va de buena, me ha llamado gorda’. Y empezó a llorar: ‘Porque eso solo me lo llama mi madre’. Bueno… ¡un drama!».

La colaboradora lamenta que no pudiera defenderse «porque no me dejaban casi hablar. Entonces esto es injusto, absurdo y no se puede sustentar argumentos de mentira. Yo no me puedo disculpar de algo que no he dicho. Griso dijo que hiciéramos las paces. Yo no me había enfadado pero dije hacemos las paces y ya está. Fui a darle un abrazo y me rechazó muy digna. Pues eso es lo que hay y quería decíroslo. Jamás dije: ‘Pilar estás gorda’ o ‘Pilar eres una gorda’. Nunca. Ese es su problema, no el mío», sentenció Carmen Lomana en el vídeo compartido en sus redes sociales.