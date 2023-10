Arturo Valls destapa la oferta que ha recibido de Telecinco y su futuro en Atresmedia

Este lunes, Arturo Valls se estrena como presentador de Movistar Plus+ con el estreno de ‘That’s my jam’, la adaptación del gran show de Jimmy Fallon donde dos parejas de estrellas invitadas participan en pruebas y singulares retos para demostrar sus habilidades y conocimientos musicales.

Un formato, producido por Lacoproductora (PRISA Media) y Pólvora Films y Universal Television Alternative Studios, en el que Arturo Valls también ejerce de productor, y que cuenta con invitados como Nathy Peluso, Paco León, Amaia y Rigoberta Bandini, entre otros.

De este modo, Arturo Valls sigue dando el salto a las plataformas después de concluir su contrato de exclusividad con Atresmedia. No obstante, el presentador sigue ligado a Antena 3 con ‘Mask singer’ y ‘El club del 1%’. Sin embargo, el no tener contrato en exclusiva le permite poder trabajar con todas las cadenas y plataformas.

«Yo tuve contrato de cadena durante mucho tiempo con Atresmedia hasta que acabó que Ahora caigo, ya me desvinculé. Contractualmente sigo teniendo relación con ellos porque voy a hacer ‘El club del 1%’, he hecho ‘Mask Singer’… Pero, ya no tengo contrato de cadena y eso me permite producir para otra cadena o presentar en otra cadena que antes hubiera sido imposible porque tenía exclusividad», explica en una entrevista para Vertele.

De hecho, en la entrevista, Arturo Valls confiesa que ha recibido ofertas de Mediaset. Una de ellas para presentar el regreso de ‘Me resbala’, que terminó conduciendo Lara Álvarez. «Me han llamado. Ha habido algún intento para presentar un programa. Pero no se ha dado la circunstancia. Tampoco me cierro a nada», asevera.

«Igual no está en el mejor momento y hay una inercia, hay una tendencia a que todo lo que estrenan no funcione… Pero, vamos, más que con la cadena, para elegir un proyecto miro más que el formato me transmita», prosigue diciendo Arturo en alusión a la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco.

Arturo Valls se moja sobre el papel de Lara Álvarez en ‘Me resbala’ tras rechazar presentarlo

Una de esas ofertas que ha recibido de Mediaset fue para presentar el nuevo ‘Me resbala’. «En ese momento no sé qué estaba haciendo. No cuadró. Tampoco sé si lo hubiera hecho porque ya es como que ha pasado un tiempo y yo ya había pasado página«, remarca Arturo.

Por último, Arturo Valls se ha mojado sobre el papel que hizo Lara Álvarez como presentadora. «La he visto, y bastante bien. Le pone mucha voluntad«, empieza diciendo. «Es un formato complicado para manejarte con todos esos cómicos y Lara tenía un toro difícil, porque son una pandilla complicada», sentencia.

Preguntado por el motivo por el que ‘Me resbala’ ha fracasado en Telecinco, Valls no duda en decir que quizás el formato ya estaba agotado. «A veces se van desgastando los formatos y por las tendencias. Ahora todo lo que estrenes ahí está gafado. Ahora la gente está en otro sitio», termina diciendo.