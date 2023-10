Ana Guerra impacta al hablar en estos términos de ‘OT’ tras lo vivido dentro: «Falta de humanidad»

Hace unos días se cumplían seis años del estreno de ‘OT 2017’, la edición que supuso el renacer de ‘Operación Triunfo’ con su regreso a TVE de la mano de Roberto Leal. De aquella promoción de triunfitos salieron artistas hoy en día consagrados como Aitana Ocaña, Amaia Romero, Alfred García o Ana Guerra.

Precisamente esta última ha concedido una entrevista a Iban Vegan en el podcast ‘Animales humanos’ en la cual ha recordado su paso por la Academia más famosa de la televisión. Una etapa que tuvo muchas cosas buenas, pero también alguna que otra mala. En concreto, la cantante ha rememorado uno de los episodios más duros dentro del concurso, cuando incluso estuvo a punto de abandonarlo.

Todo sucedió tras la Gala 11, cuando se jugaba su permanencia con su gran amigo Roi. El gallego fue el expulsado de la noche por lo que el público decidió que fuera Ana Guerra la que continuara en la Academia. Sin embargo, en esa misma gala, pese a quedarse, recibió una critica muy dura por parte de los miembros del jurado.

Ana Guerra recuerda su peor momento en ‘OT 2017’

Para valorar su paso a la final, cada juez tenía que puntuar del 1 al 10 a los concursantes. Así lo recuerda ella: «Tuve a una persona en el jurado, que no voy a nombrar, la gente que lo ha visto sabe quién es, que me puso una nota bastante baja, un 6, y me dijo que no tenía capacidad vocal. Dio a entender que no tenía el nivel de mis compañeros».

En aquella edición de ‘Operación Triunfo’, el jurado estaba compuesto por Manuel Martos, Mónica Naranjo y Joe Pérez-Orive. Sin embargo, aquella noche estaba como invitada la productora de musicales Julia Gómez Cora, quien fue la responsable de esa implacable sentencia. «Es verdad que has hecho una gran evolución, has trabajado muchísimo y hemos visto un gran cambio, pero para mí estás muy lejos vocalmente de los demás y por eso te pongo un 6», fue la valoración que le hizo y que a Ana Guerra tanto le dolió.

«Tuvo muy poca empatía conmigo», asegura la canaria. Y añade: «Piensas que la opinión de uno es la opinión del resto, que ella estaba diciendo lo que todo el mundo pensaba». Por eso, aunque aceptaba esa puntuación, «lo podría haber dicho con mucha más humanidad». Lo pasó tan mal aquella noche que incluso se planteó abandonar: «Después de vivir eso y la marcha de Roi, dije: ‘que os den por el… No entro aquí».

La cantante estuvo a punto de abandonar ‘OT’ antes de la final

Incluso le llegó a decir a uno de los directivos de Gestmusic, la productora del programa: «No, no entro. Hasta aquí. Lo siento, pero a mí no me hacen esto, no me lo merezco. Estoy dando lo mejor de mí y puedo no gustarle y es totalmente lícito, pero me parece una crueldad y una falta de humanidad y empatía lo que acaba de hacer esta persona. Y no voy a pasar por ahí porque me está haciendo daño».

«Fue mucho daño el que me hizo», insiste. Sin embargo, el directivo de la productora le animó a continuar dándole la razón, y asegurando que no volverían a llevar a esa persona al programa. «Te queremos aquí y el público te quiere, te apoya», le dijo. A pesar de todo, Julia Gómez Cora sí que regresó a ‘Operación Triunfo’, pero en la edición siguiente.