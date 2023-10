Adela González impacta con su confesión más personal: «Tengo pánico, un trauma»

Adela González es todo felicidad y alegría en un plató de televisión. Sin embargo, como todo el mundo, también tiene sus miedos y sus traumas. Eso mismo ha confesado en su visita al programa ‘Akelarre’ de ETB. «Qué es esto de que sacas el carnet de conducir y luego te da miedo a conducir. ¿Eres ataxofóbica?», le ha preguntado Valeria Ros, presentadora del programa.

No obstante, antes de contestar, Adela González ha corregido a la presentadora: «Es amaxofóbica». Tras esto, ha empezado a contar una anécdota que le marcaría de por vida: «Tengo miedo atroz a conducir. Me saqué el carnet con 18 años. Un día cogí el coche para ir con mi familia a algún lugar, no me acuerdo a dónde íbamos. Me lo saqué a la primera, así que todo fenomenal».

«Mientras iba con toda mi familia fue a adelantar a un coche, bueno, a adelantar no. Sino que me iba a poner en otro carril. En ese momento, me llevé una pitada del coche de detrás, pero no pasa nada. Todos estuvimos bien, solo fue una pitada», ha proseguido contando Adela González.

La presentadora de ‘Más vale sábado‘ ha confesado que desde ese momento le entró pánico por el daño que le podría haber hecho a su familia: «En ese momento, me entró un miedo de lo que puedo llegar a ocasionar a los que van conmigo en el coche. Me dio un miedo atroz y tengo pánico, un trauma. A veces lo he intentado cuando estaba en la televisión de La Rioja, porque me tocaba ir a las ruedas de prensa».

Eso sí, llegó un punto en el que no tenía elección: «Pero cuando tenía que ir con becarios, no me quedaba otra». Aun así, aparcar nunca fue lo suyo: «No podía, así que paraba a la policía municipal y le decía que o te lo llevas y me pones una multa o me lo aparcas tú. Siempre me aparcaban ellos el coche».