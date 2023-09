Terelu Campos hace saltar las alarmas con esta inquietante publicación: «Quiero desaparecer»

Han pasado cinco días desde que María Teresa Campos nos dejó tras sufrir una insuficiencia respiratoria aguda. Una marcha que ha dejado desoladas a sus hijas Carmen Borrego y Terelu Campos. Esta última preocupaba a todos sus amigos y seguidores este sábado con su desgarrador mensaje en Instagram.

Y es que al igual que hizo Ana Obregón tras la muerte de su hijo Álex Lequio, Terelu Campos llegaba a decir que quería «desaparecer» tras la muerte de su madre a los 82 años tras un año muy duro luchando contra la enfermedad. «¡Mi mamá! El amor de mi vida, mi maestra, mi referente … ¡Estoy desolada! No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo amarla! ¡Solo quiero desaparecer para estar a su lado!«, escribía Terelu.

Un mensaje del que se hacía eco ‘Fiesta‘ con Emma García reconociendo que se había quedado muy preocupada al leer a su compañera. «Me ha dejado con el estómago encogido. Menos mal que me ha contestado al mensaje y me ha tranquilizado un poco», reconocía la presentadora tras haber podido mensajearse con la propia Terelu Campos. «Son palabras escritas desde el más absoluto dolor», explicaba la presentadora dándole las gracias por haberle contestado.

Tras ella, era Alejandra Rubio la que se pronunciaba sobre el mensaje que había escrito su madre. «Después de todos estos días de locura, todavía nos queda un par de ellos, pero, digiriéndolo«, comentaba sobre cómo se encontraba ella. «No me esperaba el mensaje. Se lo he dicho y me ha dicho que es lo que he querido hacer. Yo también tengo derecho a desahogarme y no me juzgues’. Y yo no la juzgo, recalcaba Alejandra.

«Habéis estado muy enteras con toda esta situación. Claro, llega un momento que te da el bajón. A ti no sé si te ha dado todavía, Alejandra, o eres en este momento te está tocando el papel de ser la fuerte de la familia», le decía entonces Emma García a su colaboradora. «ellas están en un momento muy complicado. Era mi abuela, pero para ellas era su madre. Entonces…», respondía la hija de Terelu Campos.

Terelu Campos llama a ‘Fiesta’ para apoyar a su hija

Más adelante, y tras ver cómo Alejandra Rubio se emocionaba al recordar vídeos de su abuela María Teresa Campos; Terelu Campos se armaba de valor y llamaba en directo a ‘Fiesta’ para dar las gracias a todos sus compañeros y sobre todo apoyar a su hija. «Estoy sufriendo mucho por mi hija. Le he escrito un mensaje para que esté tranquila y le quiero decir que te quiero mucho y que te voy a cuidar mucho«, empezaba a decir la que fuera presentadora de ‘Sálvame’. «Y yo a ti», le respondía Alejandra.

«Sé que lo estás pasando mal y además eres la única que está dando la cara y sé lo duro que es eso», le decía Terelu Campos a su hija. «Mamá tú sabes que yo estoy aquí para lo que queráis. Ellas no pueden ahora mismo y lo están pasando fatal, yo también pero al final tengo un carácter diferente y creo que tengo que estar aquí para agradecer a la gente», le contestaba Alejandra.

A lo que Terelu Campos le dejaba un mensaje muy claro a su hija. «Eres el pilar de mi vida, se me fue el otro pilar y ahora lucharé por ti«, le decía. «Muchas gracias Emma, muchas gracias a todos, gracias Belén un besazo. Y muchas gracias a Luis, a Marisa, a Aurelio y a mi Kike», terminaba diciendo Terelu.