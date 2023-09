Las primeras palabras de Terelu y Carmen Borrego tras la muerte de María Teresa Campos

Eran las 17:05 horas cuando Terelu Campos y Carmen Borrego salían a la puerta del Tanatorio de La Paz para hablar con la prensa allí agolpada tras la muerte de María Teresa Campos. Las dos daban las gracias a los medios por el respeto con el que las han tratado estos días y relatar el año tan difícil que han pasado. Un momento que emitía ‘Así es la vida‘ en directo.

«Ella ha sido la maestra de muchos de vosotros y ella hubiera deseado que os tratáramos con el cariño y el respeto que ella siempre os ha tenido», comentaba de primeras Terelu Campos. «Queremos agradeceros el cariño y el respeto con el que se está tratando a una gran periodista que es lo que ha sido mi madre toda la vida. No estaremos nunca tan agradecidas al cariño y al respeto con el que se la está tratando«, apostillaba Borrego.

«Vosotros habéis perdido a una de las más grandes profesionales de este país, pero nosotras hemos perdido a nuestra madre«, aseguraba Terelu entre lágrimas sobre María Teresa Campos. «Ha sido un camino muy largo y muy difícil desgraciadamente. Ha sido un camino de casi un año que hemos intentado llevarlo con el mayor respeto hacia ella sabiendo que lo que le ocurría era de interés público pero merecía tener intocable su intimidad por eso siempre rogamos que se preservara su imagen. Pensábamos que era un daño moral hacia ella innecesario. A veces uno puede informar y compartir con los compañeros, pero hay cosas que debemos respetar porque todos hemos tenido padres y somos hermanos e hijos y sabemos que lo habéis entendido», reconocía Terelu Campos.

Terelu Campos, acompañada por su hermana Carmen Borrego, se ha emocionado mientras atendían a los medios y recordaban a María Teresa Campos. #AsíEsLaVida pic.twitter.com/Dgkf3SoGO0 — Así es la vida (@asieslavidatele) September 5, 2023

Por su parte, Carmen Borrego relataba que se había ido con toda su familia al lado. «Se ha ido con el cariño de sus hijas, de sus tres nietos, de sus hermanos y rodeada de mucho amor que es lo que ella siempre nos había dado», confesaba la colaboradora. «Y de sus hijos políticos, de José Carlos y del padre de mi hija Alejandra que ella siempre consideró que era uno más de nuestra vida. Y las personas que le han cuidado y le han querido como Leo y Gustavo», añadía Terelu.

El agradecimiento de Terelu Campos y Carmen Borrego

Asimismo, las hijas de María Teresa Campos le dedicaban un mensaje de agradecimiento a todo el personal del hospital Fundación Jiménez Díaz. «Nos hemos sentido tan arropados», aseguraba Borrego. «Yo siempre he dicho que es mi casa por las circunstancias que me ha tocado vivir. Pero no sabéis el amor que nos han dado. Quiero dar las gracias a todo el personal de la planta 9, al personal de Urgencias cuando entramos el domingo por la mañana pensando que podríamos volver pero no ha podido ser así y a las enfermeras que las han tratado», añadía Terelu sin poder contener las lágrimas.

Por otra parte, las hermanas también han agradecido el cariño que están recibiendo de todos los medios y de redes sociales. «Queremos dar las gracias a todas las personas anónimas que han tenido un gesto de cariño. A todos los que han puesto mensajes de cariño en Instagram, en Twitter y en los medios», destacaba Terelu. «Y darle las gracias al Presidente del Gobierno y a todos los compañeros de todas las cadenas y los medios de comunicación que han venido», añadía.

Por último, Carmen Borrego destacaba una frase que siempre decía su madre. «Si alguien ha respetado a su audiencia y a su público ha sido mi madre. Y quiero recordar una frase que siempre decía ella no te retira nadie y a mí el público no me ha retirado», concluía Borrego escondida bajo unas gafas de sol.