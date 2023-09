Sor Lucía Caram no se reprime en decir lo que dice sobre ‘Sálvame’ frente a Jorge Javier

‘Cuentos chinos‘ ha arrancado la semana con Sor Lucía Caram como principal invitada. La monja, recién llegada de Ucrania, ha explicado en qué consiste su misión en dicho país. Su entrevista no se ha quedado ahí puesto que no ha tenido reparo en responder a todas las preguntas formuladas por Jorge Javier Vázquez.

Precisamente cuando el presentador le ha preguntado por la pregunta más incómoda que le han formulado, la monja ha relatado un tenso desencuentro con un colaborador de ‘Sálvame’. En concreto, Sor Lucía Caram ha expresado el desagrado que le provocan aquellos que la juzgan sin conocerla.

» Cuando me piden que me posicione en temas que no me interesa. Muchas veces la gente se piensa que cuando te hablan de sexo, te pones nervioso, pero no», ha comenzado diciendo. Acto seguido, ha compartido: «Me molesta cuando estoy haciendo una entrevista y se me está prejuzgando o se empieza a atacar algunas de las cosas que estoy haciendo».

Poco ha tardado Sor Lucía Caram en desvelar el tenso encontronazo que vivió con Kiko Matamoros: «A mí me pasó en ‘Sálvame’. Uno de tus colaboradores que era muy calvo se tiró en contra mío juzgando lo que estaba haciendo. Le dije ‘yo he venido a hablar de otra cosa y te pido que no te metas en esto'».

Así pues, Sor Lucía Caram ha desvelado cómo terminó la entrevista: «Lo neutralizamos y los compañeros de plató lo neutralizamos totalmente». «Yo le tengo un cariño tremendo», ha apuntado el presentador, ante lo que la invitada ha concluido sin darle importancia a su encontronazo. «Yo también, no tengo nada en contra», fueron sus palabras.