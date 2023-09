Sandro Rey se ceba así de osadamente con Jorge Javier y su vaticinio final es demoledor

Jorge Javier Vázquez ha regresado a Telecinco con su nuevo programa ‘Cuentos Chinos’. Sin embargo, las dos primeras emisiones no han tenido la acogida que se esperaba y sobre ello se ha pronunciado de forma implacable Sandro Rey. El estreno fue muy frío pese a la expectación que se presumía por su reaparición: apenas anotó un 9,4% de share y 1,2 millones de espectadores frente al 19% y los 2,5 millones de ‘El Hormiguero’.

La segunda entrega, mucho más pulida y en la que se vio cómo habían enmendado los numerosos errores del debut, no pudo lucirse debido al partido de fútbol clasificatorio de la selección española en TVE de cara a la Eurocopa 2024. El encuentro deportivo barrió con un gran 24% de share y eso provocó la bajada del talk show de Pablo Motos a un 15% y el hundimiento de ‘Cuentos Chinos’ a un preocupante 7% de cuota.

Un mazazo para Jorge Javier y para la cadena del que se ha jactado sin filtros Sandro Rey. «Te has cargado las audiencias y a grandes talentos, ahora te toca recibir esta humillación. Si tienes dignidad, abre la puerta. Hasta que la dañina productora LFDT no deje de emitir en @mediasetcom las audiencias no subirán. Karma», ha escrito el vidente al ver la discreta audiencia del programa.

Y no se ha quedado ahí en su embestida a La Fábrica de la Tele y al presentador catalán. «Hasta que no dejéis de emitir en Mediaset los canales no subirán las audiencias«, ha vaticinado. «Habéis creado mucho daño a muchas personas y a una audiencia que está actualmente en @antena3com. Sois el gafe de la televisión en su mayor concepto«, sentencia sin pudor Sandro Rey. «Tenéis veneno produciendo«, remata el andaluz.

