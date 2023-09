Patxi Salinas cruza todos los límites por lo clamado contra ‘El Conquistador’: «Esta mierda…»

Raquel Sánchez Silva se ha visto obligada a pararle los pies este lunes 18 de septiembre a Patxi Salinas en la nueva entrega de ‘El conquistador’. La presentadora del relaity vasco de TVE no toleró unas desafortunadas palabras del capitán del equipo azul sobre el formato.

Los tres equipos han vivido momentos de mucha tensión a raíz de la durísima prueba a la que se han tenido que enfrentar, lo que dio pie a una serie de enfrentamientos entre los concursantes, tanto entre los rivales, como entre compañeros del mismo grupo. Una situación que llevó a Patxi Salinas a explotar en mitad de la Asamblea.

«A mí esto, personalmente, no me gusta nada. Si hubiese sabido que es así, ni hubiera venido. Es más, si pudiera marcharme mañana, me marcharía», aseguraba el deportista tras el enfrentamiento que se había vivido entre tres de los miembros de su propio equipo.

Algunos de los concursantes del equipo azul, el que capitanea Patxi, se encararon con varios del equipo rojo y verde, acusándose de llamarse «maricón«, de darse patadas o de coquetear unos con otros, a pesar de que alguno de ellos tiene pareja. Una situación que enfadó sobremanera al capitán del equipo, quien espetó: «¡Yo no vengo a esta mierda, joder! ¡Para mí esto es una mierda!».

Raquel Sánchez Silva le para los pies a Patxi Salinas por su actitud en ‘El Conquistador’

Una salida de tono que no hizo ninguna gracia a Raquel Sánchez Salina, que así se lo hizo saber dándole un tirón de orejas: «Esto sigue siendo ‘El conquistador’ y tú sabes lo que es ‘El conquistador’. El espíritu es el mismo, pero tienes que gestionar todo esto que ha pasado y creo que es tan importante que… ¡Ven, acércate!».

«No me lo esperaba, porque yo he venido aquí a competir, no a estas cosas», decía Salinas, muy enfadado. Pero la reprimenda de la presentadora no quedó ahí, y le recordaba que «esto es un regalo y no es un privilegio, porque creo que la ocasión lo merece. ¡Dame el cetro!». Acto seguido, Raquel Sánchez Silva acababa de entregarle el collar para que nominase a solas en el campamento, a modo de castigo por no estar a la altura como capitán del equipo azul.