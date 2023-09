Pablo Motos hace público el motivo de su desencuentro con Juan del Val en ‘El Hormiguero’

Este martes 26 de septiembre Juan del Val pasó de ser colaborador de ‘El Hormiguero’ a ser un invitado. El escritor fue entrevistado por Pablo Motos con motivo de la presentación de su último libro, ‘Bocabesada’, que saldrá a la venta este mismo miércoles.

Pablo Motos leyó algunos de los pasajes de la novela, hasta que llegó a uno en el que habla de la verdadera amistad. Ahí el presentador se detuvo y sacó a relucir una situación que habían vivido ambos y que hasta el momento no se había hecho pública, algo que descolocó a su invitado.

«Tú y yo hemos sido muy amigos pero este año tuvimos una crisis muy gorda porque te hicieron una oferta importante de otra cadena de televisión y me lo tomé horriblemente mal. ¿Cómo fue para ti?», le espetó el comunicador, dejando totalmente desencajado a Juan del Val, que no se esperaba semejante pregunta.

El motivo del gran enfado de Pablo Motos con Juan del Val

Tan estupefacto se quedó que no encontraba las palabras para responder, así es que le pidió que le reformulara la pregunta. Y así lo hizo: «¿Cuándo lo pasaste peor, durante el proceso de la oferta y las dudas y las llamadas que nos hacíamos o cuando decidiste quedarte y nos tomamos la cerveza más falsa que nos hemos tomado en la vida?».

Juan del Val cogió aire y finalmente explicó lo sucedido: «Es verdad que cuando alguien te llama y te dice que te quieren fichar te reconforta. Lo que me pasó contigo es que tuve muchísimo miedo a que dejaras de ser mi amigo. Eso no podía ser. Habíamos construido una cosa desde hace años que me parece demasiado potente. Ahí quizá prolongué una decisión que ya tenía tomada, por ese deseo infantil de que me quieran, era deseado… pero el miedo real que yo tuve era que dejaras de ser mi amigo. Y no podía consentirlo».

Del Val a Motos: «Cruzarme contigo ha sido uno de mis mayores golpes de suerte»

Acto seguido, Pablo Motos le pidió que le dejara contar cómo lo solucionaron: «Creo que tiene mucho que ver con que hayas hecho terapia. Porque hubo un momento que acabamos en ensayo, subiste a mi camerino y me dices que no lo habíamos arreglado. ‘Dime lo que piensas de mí de verdad’, me dijiste. Yo me sentí acorralado y te dije que sentía decepción, que me lo podías hacer más veces… y me dijiste que si aún pensaba cosas peores de ti, que te lo dijera. Pero yo te pedí tiempo», recordó el presentador.

Para dar por concluido el tema, Juan del Val reconoció que no recordaba ese momento con precisión, pero que su conclusión era que habían «salido absolutamente fortalecidos» de esa situación. «Cruzarme contigo ha sido uno de mis mayores golpes de suerte. Está el de conocer a Nuria, estás tú, están mis padres…», sentenció el escritor, emocionando a su compañero. Un abrazo puso fin a viejas rencillas.

El zasca de Pablo Motos a su amigo: «Esa respuesta es muy de chulo»

En otro momento de la charla, Pablo Motos sacó a relucir la imagen que proyecta el marido de Nuria Roca hacia los que no le conocen en las distancias cortas: «Hay gente que piensa que tú eres bastante distante, bastante prepotente y bastante chulo». «Espero que no sea mucha», reconoció, entre risas, su invitado. El presentador, siguiendo con la broma, aseguró: «No, solo unos cuantos que tienen envidia, y que seguirán más feos que tú».

«Tú dices que el problema son los cursis», ha señalado el conductor de ‘El Hormiguero’. A lo que Juan del Val ha dejado claro que «creo que el problema es que hay mucha gente cursi. Hay algunos términos que se confunden, como la sensibilidad con la cursilería. Me parece potente ser sensible y ser cursi es algo espumoso».

El escritor ha reconocido ser «preso» de su imagen: «Me ha pasado toda la vida. A lo mejor es porque yo ya me iba defendiendo, no sé. Cuando la gente me veía, hacía un gesto como de: ‘Jo’. Y yo: ‘Jo, ¿qué? Yo me quiero acercar a ti, a mí me gusta estar con la gente’. Es verdad que soy un poco preso de mi imagen”.

«Es posible que, algún momento, de manera inconsciente, yo haya fomentado esa imagen. He hablado con gente que me ha conocido después y me dicen que es que yo impongo. Y yo creo que soy una persona accesible», ha añadido. «Esto es una respuesta muy de chulo», le ha espetado Pablo Motos, provocando las risas de su compañero.