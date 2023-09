Pablo Motos aclara por qué Maxi Iglesias fue apartado de ‘El Hormiguero’ en su entrevista

Maxi Iglesias ha inaugurado la semana de ‘El Hormiguero’ con su visita este lunes 25 de septiembre. El actor ha acudido para promocionar su nueva seria en Prime Video, ‘Primeros trazos’. Tal y como ha recordado Pablo Motos, desde el 2017 no pisaba el plató del programa. Una ausencia que el presentador se apresurado a aclarar.

«Vuelves al programa, después de varios años. Y antes empezamos una sección espectacular, que duró poco porque tenías mucho curro y tenías que ir y venir y fue complicado. Pero la idea era hacer una serie y que el guion lo hiciera el público», recordó el comunicador valenciano, antes de dar paso a un vídeo de la careta de ‘Los oculistas’, la serie que iban a crear a partir de las personas que estuvieran en el plató.

Por otro lado, Maxi Iglesias también aprovechó la ocasión para aclarar unas palabras que dijo y que fueron muy polémicas. En una entrevista a ‘La Vanguardia’, aseguró que «si no tuviera los ojos azules ya tendría un Goya. Eso lo han dicho las directoras de casting más importantes de mi país». Para zanjar el asunto, el actor ha explicado en ‘El Hormiguero’ que esas declaraciones «pertenecen a toda una entrevista», y que están sacadas de contexto.

Maxi Iglesias da las gracias a su físico: «Me ha permitido trabajar»

Por todo ello, el que fuera protagonista de ‘Física o química’ reconoce que debe dar las gracias a su físico: «Me ha permitido trabajar y no puedo quejarme». Sin embargo, sí cree que le ha limitado en algunas ocasiones: «Me han dicho que no en casting por ser demasiado guapo o que tenía los ojos azules».

«Yo leo ese titular y digo ‘qué estúpido y qué flipado’. Tengo un problema, que me siento contigo y se me olvida que hay cámaras. Además me parece una barbaridad esa frase porque no tengo ni una película que pudiera ganarlo», ha reconocido Maxi Iglesias, dejando claro que el tono en el que lo dijo fue irónico. En este sentido, el intérprete cree que aquí estaba más encasillado en el papel «del galán y las comedias románticas» mientras que fuera ha podido «jugar un poco más».

Este último año ha sido muy importante para el actor. Pues, además de ‘Los artistas. Primeros trazos’, también le hemos podido ver en la serie ‘Valeria’, inspirada en la exitosa novela de Elisabeth Benabent, por la cual ha recibido críticas muy positivas. Además, también ha grabado ‘Volver a caer’, una miniserie de seis capítulos de Vico Arimendi. Todo eso lo ha compaginado con la publicidad, su otra gran fuente de ingresos.