Orestes Barbero da la sorpresa al dar el salto de ‘Pasapalabra’ a este inesperado programa

‘El cazador‘ amplía su grupo de cazadores fichando a uno de los rostros más queridos por los fans de los concursos. Se trata de Orestes Barbero, el burgalés que se haría conocido por su participación en ‘Pasapalabra’. Fue allí donde aguantó en el concurso hasta el triunfo de Rafa Castaño.

Fue entonces cuando Orestes Barbero abrió la puerta a participar en otros concursos televisivos, aunque en su mente no estaba ‘El cazador’: «Tras acabar ‘Pasapalabra’ me gustaría probar suerte en ‘Saber y Ganar’ dejando, eso sí, un tiempo entre medias, unos tres o cuatro años. Me gustaría despejarme y descansar bien de toda esta maraña mediática que se estableció alrededor».

Finalmente, ha sido ‘El cazador’ el concurso escogido para volver a la televisión. Orestes Barbero pasará a ser un rostro habitual del concurso de La 1 a partir del próximo mes. Así, se unirá al grupo de cazadores de Erundino Alonso, de Los Lobos, Ruth de Andrés, de ‘Saber y ganar’ y Paz Herrera y Lilit Manukyan de ‘Pasapalabra’.

De esta manera, Orestes Barbero vuelve a la televisión después de tener que abandonar ‘Pasapalabra’ tras el triunfo de Rafa Castaño. Las normas del concurso establecen que cuando un concursante gana el bote del programa su contrincante debe abandonar el concurso y no puede volver a la silla azul.

«Sería absurdo acertar las 25 palabras del rosco para llevarse los 6.000 euros del nuevo bote, porque automáticamente el concursante perdería la cantidad de euros acumulados hasta ese momento. La mejor opción sería fallar a propósito para volver a concursar al día siguiente, y los sucesivos, hasta que el bote crezca», explicaba Carlos Adán, uno de los concursantes más reconocidos de ‘Pasapalabra’.