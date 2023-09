Laura Madrueño destripa lo que nadie fue capaz de ver de ‘Supervivientes’ en pantalla

Han pasado ya más de dos meses desde que finalizó ‘Supervivientes 2023’, pero Laura Madrueño, la gran revelación del reality, no deja de compartir sensaciones y experiencias en sus redes sociales de la que ha sido la mayor aventura profesional que ha enfrentado.

Ahora, la también presentadora del tiempo de Mediaset ha sorprendido compartiendo algo inédito respecto a los entresijos del equipo del formato de cara a preparar y ensayar el programa y sobre aquello que los espectadores desconocen y no pueden ver en pantalla.

«La semana antes del gran estreno de ‘Supervivientes’, todo el equipo nos desplazamos al Cayo cada día para ensayar sin descanso hasta el último minuto de la primera escaleta», empieza explicando Laura Madrueño. «Durante esa semana, los juegos se ensayan con un grupo de figurantes que llevan las camisetas con los nombres de los concursantes», ha revelado. Un secreto que no se conocía.

«Aquí podéis ver algunas de mis primeras pruebas de cámara con la cara lavada en playa de juegos, con los figurantes cubiertos de barro, y en el ensayo de la entrada a Palapa que hice con una antorcha a punto de quemarme el pelo. Recuerdo que aquellos días estaba totalmente fascinada de ver a un equipo tan grande trabajando con esa coordinación, con aquella entrega y dedicación», recuerda la comunicadora.

Además, Laura Madrueño confiesa que, tras los extenuantes ensayos, se vio desbordada: «Tampoco se me olvidará nunca que el primer día que salí de playa de juegos lo hice con un nudo en la garganta, completamente superada por el reto que tenía por delante». «Menos mal que me sentaba en la orilla y se lo contaba todo al mar, que cada día que he pasado en Honduras me ha llenado de vida hasta explotar», concluye.

Días antes, Laura Madrueño también compartía otro de sus especiales recuerdos: «Esta cara, la de la primera vez. Supervivientes me ha permitido sentirme como la primera vez tantas veces, que solo por eso ha merecido la pena. Recuerdo este instante como si estuviera allí ahora mismo, subida por primera vez en ese helicóptero que parecía de los Micro machines, sobrevolando esas frondosas montañas de King Kong. Fueron las primeras grabaciones desde el aire con mi querido equipo entradilla, no cabía ni un alfiler en la cabina. Nuestras caras lo dicen todo».