La inesperada marcha que sacude a ‘La Promesa’ antes de que todo cambie para siempre

‘La Promesa’ ha faltado este miércoles a su cita con los espectadores de La 1 por la emisión de La Vuelta. Un parón que se ha producido después de que el capítulo 183 emitido este martes acabara en todo lo alto con Jimena anunciando a Manuel sus planes de marcharse definitivamente a Madrid.

Y es que la mujer de Manuel lleva ansiando su marcha a Madrid desde hace mucho. Su intención de huir a la capital tiene mucho que ver con su maquiavélico plan de haber hecho creer a todos, incluido su marido, que está embarazada.

Pero Manuel no está muy por la labor de dejar La Promesa y marcharse a Madrid junto a su mujer. El último plan para convencer a su esposo fue conseguir que don Antonio de Carvajal y Cifuentes, el prometido de Martina, lograra que los reyes invitaran a toda la familia a la Garden Party.

Al final del capítulo de este martes, Manuel veía como su mujer tenía sobre la cama todos los vestidos. Y él no duda en preguntarle a Jimena si es que no sabe cuál ponerse para la fiesta. Pero nada más lejos de la realidad, ella le contesta a su marido muy enfadada que los tiene porque se va a ir a Madrid.

Empieza así un nuevo rifirrafe entre Manuel y Jimena pues él no entiende por qué su mujer quiere marcharse ahora de esta forma. «Estoy harta de seguir aquí, muerta del aburrimiento y harta de decirte lo mucho que necesito marchar de esta casa y tú no me haces caso», le rebatía ella. «Ya no aguanto más y como está claro que tú no vas a querer dejar La Promesa ya lo hago yo», sentenciaba dejándole claro a su marido además que no iba a acudir a la fiesta.

Es entonces cuando Teresa les interrumpe pues Jimena le pide a la doncella que le ayude a preparar su viaje porque necesita hacer las maletas. Todo apunta a que la marcha de la mujer de Manuel es para siempre. ¿Pero será así?

Lo que está claro es que todo está a punto de estallar por los aires en ‘La Promesa’. De hecho, José Pablo López, director de contenidos de RTVE ha adelantado que desde el próximo lunes nada volverá a ser igual en la serie líder de las sobremesas. Un cebo con el que TVE pretende hacer competencia al estreno de ‘TardeAR’, el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.