La causa de la decepción de Ana Obregón con Lequio que dice alto en ‘Joaquín, El Novato’

Ana Obregón ha vuelto a ser protagonista del prime time por segundo día consecutivo. Si este miércoles fue la madrina de ‘El musical de tu vida’ en Telecinco y formó parte del debate de la entrega de ‘Lazos de sangre’ dedicada a repasar la vida de Julio Iglesias; este jueves la actriz y presentadora ha sido la encargada de inaugurar la segunda temporada de ‘Joaquín, el novato’ en Antena 3.

Durante su conversación con Joaquín Sánchez, Ana Obregón se abre en canal al recordar cómo vivió todo el tema de la muerte de su hijo Álex y cómo llevó a cabo el proceso de gestación subrogada para traer al mundo a Ana Sandra, su hija-nieta. Además no duda en hablar de Alessandro Lequio y del apoyo que ha recibido de él en todo este asunto.

En este sentido, Ana Obregón ha relatado una vez más como hace en el libro de ‘El chico de las musarañas’, cómo fue Alessandro Lequio el que le salvó la vida cuando intentó quitarse la vida. «Yo tenía un apartamento en Barcelona que estaba en el tercer piso. Y cuando dos días antes nos dijeron que lo de Álex no tenía solución, miré desde el tercer piso y pensé que no tenía la altura suficiente y decidí cambiarme al séptimo piso. Lo tenía todo pensado. A mis hermanas y a Alessandro les dije que no se preocuparan por mí si le pasaba algo a Álex porque no iba a sufrir ni un minuto porque me iría con él«, empieza recordando la actriz.

«Alessandro me salvó la vida sin saberlo»

«Me encerré, salí al balcón y no tenía miedo ni nada, me quería ir con él. Alcé una pierna y llamaron a la puerta, era Alessandro. Y eso me hizo volver a una realidad que no soportaba. Pero fue Alessandro el que sin darse cuenta me salvó la vida en ese momento y me dijo ‘Ana acuérdate lo que nos ha pedido Álex, tienes una misión'», prosigue relatando entre lágrimas dejando a Joaquín Sánchez completamente compungido ante el relato de su invitada.

Tras ello, Ana Obregón le deja claro a Joaquín Sánchez cómo Alessandro Lequio ha estado en todo momento informado de todo el proceso para cumplir la última voluntad de su hijo Álex. «Yo no dije nada a nadie. Solo lo sabía Alessandro y mis dos hermanas Celia y Amalia que han sido mis ángeles y me han puesto las alas cuando yo no podía», recalcaba sobre quiénes eran las únicas personas que sabían que iba a ser abuela.

Ana Obregón se muestra apenada porque Lequio no conozca a su nieta

Mucho se ha hablado en estos meses sobre si Alessandro Lequio estaba de acuerdo con la decisión y de si irá a conocer a su nieta. «Yo sé que Alessandro ha sufrido mucho, es su padre, pero tiene otra familia y otra hija y su casa cuando llegaba no era como cuando yo llegaba a mi casa sola y con todas las ausencias», relata Ana Obregón en ‘Joaquín, el novato‘.

Y pese a que habla a menudo con el padre de su hijo, Alessandro Lequio sigue sin conocer a Ana Sandra. «Alessandro no la conoce, pero la conocerá. Imagino que poco a poco», asevera Ana en este sentido. «Yo entiendo que él tiene a su familia pero Anita también es su familia. Me pone triste porque es la hija de su hijo, pero le respeto. Yo le mando fotos y hablamos y él sabe que tiene las puertas abiertas para cuando quiera. Pero a él toda la presión mediática creo que le tira para atrás«, sentencia Obregón.

El dardo de Obregón a Lequio por su «sentido del humor»

No obstante, Ana Obregón le da las gracias a Alessandro Lequio por haber estado en todo momento a su lado. «Cuando Álex estaba muy malito le escribió un mensaje a su mejor amigo de la universidad, Justin, yo no lo sabía. Y pasados dos años, Justin me escribió y me envió ese WhatsApp. En ese mensaje le decía ‘Justin, si me pasa algo dile a mi padre y a mis tías Celia y Amalia que cuiden de mi madre porque estará devastada y cuando llegues al cielo búscame'», le cuenta Ana a Joaquín. «Alessandro ha estado muy unido a mí en todo este proceso de duelo por Álex, él lo lleva de una manera y yo de otra pero siempre ha estado. Y siempre estaremos juntos por nuestro hijo», concluye.

Por último, Joaquín Sánchez aprovecha para preguntarle a Ana si su hijo Álex se parecía a ella o tenía más de Lequio. «En el sentido del humor, su padre tenía mucho sentido del humor. Ahora lo ha perdido«, soltaba Ana Obregón sin cortarse. «Zasca», apostillaba Joaquín entre risas aludiendo al dardo que le acababa de lanzar Ana a su ex. «Ha perdido bastante el sentido del humor, pero a mí me enamoró ese sentido del humor. Y yo he recuperado el sentido del humor, lo perdí, pero ahora me ha vuelto», termina contando la presentadora y actriz.