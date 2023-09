Alessandro Lequio ve la entrevista de Ana Obregón y no puede emitir una mayor sentencia

Alessandro Lequio junto a Joaquín Prat y el resto de colaboradores del club social de ‘Vamos a ver’ han analizado la entrevista de Ana Obregón en ‘El musical de tu vida’, el nuevo formato de Telecinco en el que las etapas clave de la vida de los famosos se escenifican en forma de actuaciones musicales.

Uno de los momentos cumbre de la entrevista fue, como no podía ser de otra forma, la pérdida de Aless Lequio y la llegada de su hija-nieta Ana Sandra como cumplimiento de la última voluntad de su hijo. «Yo en todo este asunto he sido muy claro desde el primer momento. Ana fue la mejor madre que pudo tener mi hijo, no me cansaré de repetirlo. De la misma manera que no me cansaré de decir que no voy a hablar de nada que tenga que ver con mi hijo», ha reaccionado el colaborador.

«Perfectamente respetable», ha replicado Joaquín Prat. «Ana ha recuperado la sonrisa gracias a lo que ha llegado (la niña) y ese relato te alivia al pensar que hay alguien por el que seguir adelante y recuperar a esa Ana que nos gusta ver», ha comentado Pepe del Real por su parte.

Alessandro Lequio: «La muerte de un hijo no se supera nunca, es una herida que no cicatriza»

Sin embargo, estas palabras no han gustado nada a Alessandro Lequio y así lo ha hecho constar. «Siento discrepar querido. La muerte de un hijo no se supera nunca, es una herida que no cicatriza. Así que no», ha sentenciado. «Yo a Ana ayer la vi muy bien, como la hemos visto desde que llegara su nieta al mundo. La vi como muy la Ana de antes aunque no es la Ana de antes, porque tampoco Alessandro será el de antes como ningún padre que ha perdido a su hijo lo es. Pero la vi radiante», ha apostillado Joaquín Prat.

Por otro lado, en ‘Vamos a ver’ también se han repasado las aventuras que Ana Obregón contó a Carlos Sobera sobre cómo fueron sus inicios como actriz. «Siempre se le ha cuestionado todo y todo lo que cuenta es cierto. Es íntima de Julio Iglesias, lo de la paella con Spielberg (director de cine) es totalmente cierto, pero siempre se ha cuestionado todo», ha lamentado Lequio. Aunque, eso sí, ha admitido que «ella siempre es muy exagerada en todo lo que dice» por la forma de contarlo.

Al hilo, Alessandro Lequio ha querido resaltar la carrera de éxito de su exmujer. «Ana lleva 50 años en los medios y además éxito tras éxito. Es una trabajadora nata. Los programas donde era guionista triunfaron, ‘Ana y los siete’ en TVE hacía un 40 o 50% de share durante siete u ocho años. Estamos hablando de cosas importantes», ha defendido.