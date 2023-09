Juan del Val habla sin medias tintas sobre su alejamiento de Pablo Motos: «Me quedé blanco»

Cada vez que Juan del Val habla, sube el pan. Sus opiniones tanto en la tertulia de ‘El Hormiguero’ como en ‘La Roca’ son siempre las más polémicas. Pero ahora, el escritor ha pasado de colaborador a invitado. El pasado martes acudió al programa de Pablo Motos para presentar su nuevo libro, ‘Bocabesada’, y este viernes 29 de septiembre ha visitado ‘Espejo Público’.

Fue precisamente durante su visita a ‘El Hormiguero’ cuando Pablo Motos sacó a relucir el distanciamiento que ambos vivieron hace un tiempo. El motivo fue la oferta que al escritor le hicieron de un programa de la competencia. Sobre ello le ha preguntado Susanna Griso este viernes: «¿Habías hablado previamente de que a ti te habían hecho una oferta de la competencia?».

«Sí, claro. Pablo y yo somos muy amigos y hemos estado permanentemente compartiendo la información, Sí es verdad que había ahí una cosa personal, que nos distanció durante un momento», explicó Juan del Val en el magacín matinal de Antena 3. «Se había resentido la amistad a raíz de esa oferta», resumió la presentadora de ‘Espejo Público’.

Juan del Val, molesto con Pablo Motos

Juan del Val se refiera a su distanciamiento con Pablo Motos.

A raíz de esto, el escritor reconoció a Susanna Griso que no se esperaba que Pablo Motos desvelara en directo ese distanciamiento: «Era una cosa tan privada, tan privada, que decirlo en una entrevista… cuando me lo dijo me dejó completamente desconcertado. Luego salí muy bien, fue muy bonito; en la tele mola que de repente se vea la verdad. Él no me había avisado. No quise saber nada de la entrevista y entonces él me lo soltó me quedé totalmente blanco».

Y es que, Juan del Val tenía «clarísimo» que su amigo no iba a sacar ese tema. «No estaba nada mal la oferta», ha reconocido el colaborador de’‘El Hormiguero’ quien, aunque no ha desvelado qué cadena le hizo esa jugosa oferta, posiblemente pudo haber sido Telecinco.