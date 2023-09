Informan de cuál es el futuro de ‘Así es la vida’ en Telecinco tras la llegada de Ana Rosa

El próximo lunes 18 de septiembre, Ana Rosa Quintana se pondrá al frente de ‘TardeAR’, el nuevo magacín vespertino de Telecinco tras la cancelación de ‘Sálvame’ y la apuesta de ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda y César Muñoz este verano.

Con la llegada de Ana Rosa Quintana, Telecinco revolucionará su programación de las tardes. Después de que se dejara caer que ‘Así es la vida’ podría seguir en sobremesa justo antes de ‘TardeAR’ ahora ha sido Sandra Barneda la que lo ha confirmado.

De este modo, ‘Así es la vida‘ se mantendrá en la parrilla de Telecinco, aunque con grandes cambios. Para empezar en su duración. El formato que conducen Sandra Barneda y César Muñoz pasará de durar en torno a tres horas a durar solo una hora entre las 15:45 y las 17:00 horas.

La despedida de Barneda: «Hoy se termina una etapa bonita»

«La vida se recoge en momentos. En aventuras siempre inciertas porque de otro modo dejarían de ser aventuras. Así es la vida ha cumplido con todas la letras de su nombre. Un programa que arrancaba con la carga de sustituir a uno que fue grande y sabedor que su objetivo no sería otro que ser el relevo del que llegaría para quedarse«, empieza diciendo la presentadora. «Hemos probado, reformado y rehecho en directo, si parar… mientras nos conocíamos todos… como la vida misma que nunca es la misma, que se moldea y te debes a los mismo giros inesperados que da…», prosigue.

«Hoy se termina una etapa bonita, llena de miradas cómplices y de poner todos ese granito de arena que nos ha hecho ser grandes en la inmensidad de la nebuloso mundo de la televisión – ya sabéis todo es relativo y depende del ojo con que se vea-«, asevera Sandra Barneda. Así es la vida no podría haber sido sin un equipo que se ha desvivido por remontar cada tarde aún sabiendo que su tiempo sería limitado – a ell@s le doy la gracias- A una dirección que supo sostener la presión de estar, resistir y remontar», añade nombrando a los directores.

Sandra Barneda confirma que ‘Así es la vida’ continúa

Además, Sandra Barneda comparte fotografías de una cena con colaboradores que organizó el fin de semana pasado. «No fue ni fiesta de empresa ni de los ‘ jefes’ fue algo nuestro. Mi razón fue la necesidad de estar en privado con quien ha puesto todo lo que tenía siempre con una sonrisa conocedora de la gesta en la que andábamos cada tarde», relata la presentadora.

«No me olvido de ti @juanragonzalo … ha sido un verano difícil, aventuras nuevas que nos unen y espero que sumemos muchas más juntos.

@angelesvillamarin una mirada tuya ya me habla y me calma .. ¡Gracias equipo de producción!», dice nombrando a los directivos de Cuarzo TV. «Y en este transcurrir y agradecer he querido dejarte para el final. Querido Cesar, tu complicidad, tu honestidad, tu bondad, tu profesionalidad deja sombra y rastro… ¿seguimos eh?», añade refiriéndose a César Muñoz.

«Así es la vida termina una etapa hoy pero comienza otra el lunes que viene. Una nueva aventura disfrutaremos como esta profesión nos obliga – gran lección de vida- como si cada día fuera el último», termina diciendo confirmando así que ‘Así es la vida’ seguirá en la parrilla de Telecinco pero con grandes cambios.

El recado de Sandra Barneda a Telecinco

Al arrancar el programa de este viernes, Sandra Barneda y César Muñoz hacían referencia a su continuidad en Telecinco. «Podría ser nuestro viernes de Dolores», empezaba diciendo el copresentador. «Nuestro último viernes, nuestro último viernes de esta semana», añadía. «Nuestro último viernes hasta las 7, bueno no porque nos han ido recortando. ¿A qué hora acabamos hoy? Es que cada día acabamos en un horario distinto», soltaba Sandra a modo de pullita.

«A partir del lunes ‘Así es la vida’ y mira no nos lo esperábamos. Pero esto es como un premio para todos, para vosotros que nos habéis hecho que nos mantengamos todas las tardes de lunes a viernes de 15:45 a 17:00 horas», añadía Sandra Barneda. «Nuevo horario. Eso es Sandra que no lo hemos hecho tan mal», apostillaba César en alusión a lo que dijo Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos chinos’.