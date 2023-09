El Maestro Joao clama alto y claro contra lo permitido en ‘Espejo Público’: «Es de juzgado»

El Maestro Joao ha reaccionado en redes a un momento muy polémico que tuvo lugar este jueves en ‘Espejo Público’ y que dio pie a un tenso desencuentro entre Lorena García, la sustituta de Susanna Griso en verano, y la periodista y escritora Cuca García de Vinuesa. Fue a cuenta de la polémica sobre Luis Rubiales y su censurado beso a la jugadora Jenni Hermoso.

La colaboradora se quejó del excesivo foco sobre el exdirigente de la RFEF y acusó a la prensa deportiva de amplificar la mala imagen que el caso Rubiales ha proyectado internacionalmente. «Tenemos el Mundial del 2030 que se va a ir a pique porque estamos dando una mala imagen», llegó a apostillar García de Vinuesa. «No acusemos a la prensa, no matemos al mensajero, ¿pero quién ha llevado al límite la representación de España en el fútbol español? Ha sido Luis Rubiales», le frenó una indignada Lorena García.

Pese a todo, Cuca no cejó en su postura y criticó «la jauría que se ha organizado» contra él mientras clamaba una y otra vez «no somos jueces, somos periodistas». Al hilo, cuestionó sin reparos el relato de Jenni Hermoso tras el último vídeo que se ha difundido de ella y en el que, lamentablemente, se le está señalando por no mostrarse afectada por el beso no consentido de Rubiales.

A partir de ahí, se desató la escena en cuestión que ha condenado el Maestro Joao en su Twitter. «Habéis caído en la trampa de Rubiales, en minimizar los hechos primero y en desacreditar a la víctima después. Y esto son cosas que ya no pueden pasar en la España de hoy. Respeto tu opinión, pero sin comprenderla en absoluto», le reprochó Nacho Gay.

«Perdona, entonces no me vas a poder mirar por la calle porque, cuando me mires por la calle, te denuncio. Va a llegar un momento en el que los hombres van a estar muertos de miedo. Y también hay mujeres que maltratamos a los hombres. Anda que no hay brujas», replicó una desafortunada Cuca García de Vinuesa, embarrando así la tertulia y mezclando la violencia de género con el caso Rubiales peligrosamente.

Maestro Joao: «Esto es muy peligroso»

Como no podía ser de otra forma, Lorena García explotó como nunca: «No mezclemos, este debate es muy peligroso, me niego. No mezclemos, por favor, que tenemos dos víctimas de violencia de género en las últimas 24 horas. Cuca, seamos serios, por el respeto a las víctimas (…) Ya, Cuca, ya, te lo pido por favor, no mezclemos, es un tema muy delicado y tenemos a dos mujeres que han sido brutalmente asesinadas por sus parejas. Así que no mezclemos con el tema de Rubiales. Seamos serios».

Un episodio que no se debió permitir en el magacín matutino de Antena 3 y sobre el que, como decimos, no ha podido contenerse el Maestro Joao. «Esto es muy peligroso. Lo que dice esta mujer, socia de Ruiz Mateos recordémoslo, es de juzgado!! Vuelva usted al convento señora!!! Y tire la llave!!», ha escrito el vidente en un tuit que está acaparando numerosas interacciones.