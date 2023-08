Lorena García dice punto final a Cuca García de Vinuesa por lo visto en directo: «Me niego»

Este jueves, se ha vivido un muy tenso desencuentro entre Lorena García, la sustituta de Susanna Griso en ‘Espejo Público‘, y la periodista Cuca García de Vinuesa a cuenta de la polémica sobre Luis Rubiales y su censurado beso a la jugadora Jenni Hermoso.

La también escritora se ha quejado del excesivo foco al recién suspendido presidente de la RFDF cuando su historial está plagado de escándalos desde mucho antes. «Toda la corrupción no la habéis denunciado antes, ¿por qué no habéis denunciado este circo antes?», ha planteado Cuca, que ha recibido un primer toque de atención de la presentadora por sus continuas interrupciones: «Que sea tu último día no quiere decir que monopolices toda la tertulia».

Además, la colaboradora ha acusado a la prensa deportiva de amplificar la mala imagen que el caso Rubiales ha proyectado internacionalmente. «Tenemos el Mundial del 2030 que se va a ir a pique porque estamos dando una mala imagen», ha sentenciado Vinuesa. «No acusemos a la prensa, no matemos al mensajero, ¿pero quién ha llevado al límite la representación de España en el fútbol español? Ha sido Luis Rubiales», le ha cortado Lorena García.

Sin embargo, Cuca García de Vinuesa seguía en sus trece y ha hablado de «la jauría que se ha organizado» contra él mientras clamaba una y otra vez «no somos jueces, somos periodistas». Al hilo, la periodista ha cuestionado el relato de Jenni Hermoso tras el último vídeo que se ha difundido de ella y en el que, lamentablemente, le están señalando por no mostrarse afectada por el beso no consentido de Rubiales.

«Habéis caído en la trampa de Rubiales, en minimizar los hechos primero y después desacreditar a la víctima. Y esto son cosas que ya no pueden pasar en la España de hoy. Respeto tu opinión, pero sin comprenderla en absoluto», le ha reprochado Nacho Gay. «Perdona, entonces no me vas a poder mirar por la calle porque, cuando me mires por la calle, te denuncio. Va a llegar un momento en el que los hombres van a estar muertos de miedo. También hay mujeres que maltratamos a los hombres. Anda que no hay brujas», ha replicado Cuca García de Vinuesa embarrando la tertulia y mezclando el maltrato machista con el caso Rubiales.

Algo que ha hecho estallar como pocas veces a Lorena García. «No mezclemos, este debate es muy peligroso, me niego. No mezclemos, por favor, que tenemos dos víctimas de violencia de género en las últimas 24 horas. Cuca, seamos serios, por el respeto a las víctimas», le ha encarado. «Pues eso digo, que lo que realmente terrible es que un marido mate a su mujer», ha insistido ella.

Harta de su verborrea, Lorena ha optado por decirle ‘hasta aquí’ y censurar su intervención en el programa de raíz: «Ya, te lo pido por favor, no mezclemos, es un tema muy delicado y tenemos a dos mujeres que han sido brutalmente asesinadas por sus parejas, así que no mezclemos con el tema de Rubiales. Seamos serios». En ese momento, se ha cortado el debate.