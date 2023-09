El inesperado golpe de Rocío Carrasco desde TVE a Gloria Camila tras fichar por Antena 3

Este lunes 18 de septiembre, Rocío Jurado cumpliría 79 años. Han pasado 17 años desde que La Más Grande nos dejó tras no superar el cáncer de páncreas que padecía. Pese a todo, la artista sigue siendo recordada por muchos. Para celebrar esta efeméride, Rocío Carrasco visitaba el plató de ‘Mañaneros’ con Jaime Cantizano en La 1.

Y casualidades de la vida ha hecho que esta reaparición de Rocío Carrasco en TVE se haya producido el mismo día del debut de su hermana Gloria Camila como fichaje de ‘Espejo Público’. Así, las dos hijas de Rocío Jurado han vuelto a la televisión y ambas muy alejadas de Telecinco, la cadena en la que trabajaban hasta hace un año.

Rocío Carrasco reaparecía en ‘Mañaneros‘ después de su última aparición pública hace dos semanas tras la muerte de María Teresa Campos. Este lunes, la hija de La Más Grande y Pedro Carrasco ha querido homenajear a su madre, aunque también se ha llevado varias sorpresas por parte del programa de Jaime Cantizano.

Nada más llegar, el programa le sorprendía con la actuación de Olaya Alcázar interpretando «En el punto de partida», uno de los temas más reconocidos de su madre, al piano. Asimismo, su amiga Laura Lobo le sorprendía con una fotografía de cuando ella era pequeña visitando por primera vez TVE junto a sus padres gracias a Fidel Albiac que le había proporcionado la imagen.

#Mañaneros18S ha preparado una sorpresa para Rocío Carrasco.



Olaya Alcázar interpreta una versión de "Punto de partida", de Rocío Jurado.

▪️ Rocío Carrasco y nuestra @YosoyLauLobo nos han regalado su complicidad tras años de amistad



¡Menuda sorpresa le tenía preparada! ¿Quieres saber cuándo fue la primera vez que Rocío estuvo en RTVE?



🔴Directo #Mañaneros18Shttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/bXtl6jSznX — Mañaneros (@MananerosTVE) September 18, 2023

«Hay muchísima gente joven que se acerca, que quiere saber de ella. Ella sigue fascinando», reconocía Rocío Carrasco sobre cómo pese a los años que han pasado desde que su madre falleció su figura sigue cautivando a gente de todas las generaciones. Asimismo, Rocío confesaba lo mucho que se parece a ella: «Era súper ordenada. Me identifico con ella en gustos. Nos gustan los mismos olores, los mismos sabores, los refranes», aseveraba.

Rocío Carrasco, muy emocionada al recordar a María Teresa Campos

En su visita a TVE, Rocío Carrasco ha dejado claro que ella nunca se sintió que le faltaba su madre pese a las ausencias por su trabajo. «A mi madre nunca me faltó, me podía faltar en presencia, pero a mí mi madre nunca me faltó en la vida», defendía ella.

‘Mañaneros’ ha aprovechado el archivo de RTVE para rescatar momentos de Rocío Carrasco en TVE como su debut presentando una gala de Nochevieja junto a Cruz y Raya. O la primera entrevista que le hizo María Teresa Campos. Ha sido cuando Rocío Carrasco no ha podido contener la emoción. «Teresa, no voy a decir ha sido, es muchas cosas en mi vida. Y ya…», sostenía al borde de la lágrimas.

«Ahora estarán dando por saco ahí arriba armando cada una. El otro día cuando estaba lloviendo y tronando pensaba ya están dando por saco. No sé lo que estarán tramando pero algo tienen», añadía poniéndole humor al asunto después de la trágica pérdida de la que era como su segunda madre.

Rocío Carrasco hablando de María Teresa Campos y Rocío Jurado.



"Teresa es muchas cosas en mi vida" 💔



Rocío Carrasco hablando de María Teresa Campos y Rocío Jurado.

"Teresa es muchas cosas en mi vida"

"Ahora estarán las dos dando por saco arriba, formando cada una, el otro día cuando estaba lloviendo y tronando digo ya están las dos dando por saco"

Asimismo, Rocío Carrasco no ha dudado en mostrar parte del Museo de Rocío Jurado y ha animado tanto a Jaime Cantizano como a los colaboradores a que vayan a Chipiona y vean todo lo que hay allí montado. En definitiva, ha sido una visita muy bonita con la que Rocío ha querido hacer su particular homenaje a su madre.

Todo ello mientras su hermana Gloria Camila volvía a la televisión un año después de dejarla y hablando del precio que ha pagado en los últimos tiempos por su exposición pública en los platós de Telecinco.