Gloria Camila asalta ‘Espejo Público’ y raja así del terrible precio pagado en Telecinco

Gloria Camila es colaboradora de ‘Espejo Público’. Sí, como lo leen. La hija de Ortega Cano se ha estrenado este lunes en el programa de Susanna Griso y se ha sumado al elenco de tertulianos de la sección de crónica social. Con este fichaje, el magacín matinal de Antena 3 consuma su ‘salvamización’ después de reclutar también a rostros como Gema López o Alonso Caparrós.

Y en su debut, la joven, manifiestamente nerviosa, ha tenido que enfrentarse a una especie de tercer grado con Griso y Gema, abordando todas las polémicas que le han rodeado y el motivo por el que se retiró de la televisión por completo tras su participación en ‘Pesadilla en El Paraíso’, el reality de Telecinco.

«Yo llevaba mucho tiempo acarreando temas personales y familiares. Soy muy dada a guardarme todo y todo me lo como y, cuando me fui al concurso, yo estaba en psicólogos. Porque es verdad que, con lo que estaba pasando últimamente, estaba entrando en un bucle del que no sabía cómo salir», ha empezado contando en su sorprendente salto al magacín matutino de Antena 3.

«Salió la serie documental de mi hermana (Rocío Carrasco) y ahí ya yo acarreaba. Luego pasó la ruptura del matrimonio de mi padre con Ana María Aldón y yo ya dije ‘me voy a ir dos meses a la granja a estar con los animales’; pero resulta que ese tiempo fui también en declive. Me agobié muchísimo y, entonces, cuando volví a terapia, que me trató un psicólogo en el concurso también, determinaron que tenía depresión y ansiedad», ha confesado Gloria Camila.

«Salí con un 90% de ansiedad. Fui a mi médico de cabecera y me dieron la baja y me dijeron: ‘ahora mismo no puedes estar en televisión, esto te genera malestar’. Así que dejé de ver la tele, de estar en el medio, me aparté y no volví a los debates y así he estado un año», ha proseguido relatando.

Gloria Camila: «Yo tengo traumas de abandono. Viene de la infancia»

Además, Gloria Camila ha hablado de los traumas que arrastra desde la infancia. «Yo tengo traumas de abandono. Viene de la infancia. Son carencias que vas alargando. Yo hasta que no me puse en terapia no sabía lo que me pasaba. Lloraba a la mínima. Hay cosas que no recuerdo y eso se llama disociación, pues tu mente olvida cosas. Al final todo eso me ha afectado de una manera que yo me he puesto un caparazón. Me levantaba y lloraba, todo me afectaba y no sabía el motivo, que era la adopción, tener familia mediática, el odio en redes. Cuando eres personaje público recibes mucho odio. En mi Instagram tengo mensajes por lo de mi hermana y amenazas de muerte, insultos y comentarios racistas», ha expuesto.

En ese sentido, ha reconocido que se ha llegado a plantear si no se merecía ser hija de quien es y llevar los apellidos de Ortega Cano y Rocío Jurado. «Porque yo recibía tanto odio que me lo inculcaban a mí y me llegué a replantear si no merecía eso», ha afirmado.