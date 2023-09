Susanna Griso ficha a este inimaginable rostro vetado en Mediaset y traerá gran cola

Gloria Camila vuelve a la televisión y lo hace en el programa más inesperado posible. La hija adoptiva de Rocío Jurado y José Ortega Cano se convierte en colaboradora de Susanna Griso en un momento en el que ‘Espejo Público’ está experimentando una transformación sin precedentes.

El magacín matinal de Antena 3 se está reformulando en una especie de ‘Sálvame’ o intento de ‘Sálvame’ en su bloque de crónica social. Hay que destacar que Alberto Díaz, el que fuera director del programa de La Fábrica de la Tele, es quien ha asumido la dirección de ‘Más espejo’ en esta temporada.

De manera que su impronta se está notando sobremanera con fichajes como Gema López, Laura Fa o Alonso Caparrós. Sin embargo, nadie podía imaginar la última incorporación que ha consumado el cortijo de Susanna Griso y que se ha estrenado este mismo lunes.

Se trata ni más ni menos que de Gloria Camila, un rostro muy ligado al universo Mediaset como colaboradora o concursante de realities y como carne de cañón de los programa de corazón hasta que se añadió a la lista de personajes vetados en el nuevo Código Ético del grupo audiovisual.

En su debut en ‘Espejo Público‘, ha sido Gema López quien le ha recibido en los pasillos de Atresmedia, es decir, plagiando la puesta en escena de ‘Sálvame’. «Llevo un año fuera y es como volver a empezar», ha dicho en primer lugar mientras se reconocía nerviosa. «Hoy vais a poder preguntarme todo. Estoy dispuesta a hablar de cualquier tema, no he vetado nada. Quiero que me conozcáis bien», ha declarado.

«Esto para mi es como una renovación, es algo guay, no he tenido problemas en comunicar, me gusta. Al final los realities los descarto todos pero la tele me gusta. Me voy dejando llevar, me dejo fluir», ha añadido.