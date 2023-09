El escándalo que sacude a ‘GH VIP’: altercado a grito de «policía» y daños en el mobiliario

Este martes, durante la primera entrega de ‘GH VIP: Límite 48 horas’, se vivió una de las galas más tensas de la historia del formato. Oriana Marzoli y su novio Daniele fueron los protagonistas de un esperpéntico episodio que acabó en altercado y que estuvo a punto de convertirse en un verdadero drama para la dirección del reality de Telecinco.

Este año, el formato cuenta con una dinámica muy interesante a la par que conflictiva. Por primera vez, el premio final reservado para el ganador o ganadora de la edición es fluctuante. Parte de 150.000€ pero esa cifra puede ir reduciéndose a medida que los concursantes caigan en tentaciones y decidan gastarse el valor de esas tentaciones.

Así las cosas, la organización de ‘GH VIP’ quiso experimentar con la fortaleza mental y emocional de Oriana Marzoli. Pero la jugada salió mal y pudo haber acabado fatal. La joven está pasando su peor momento en la casa debido a lo mucho que echa en falta a su novio. Y el programa decidió enviarlo hasta Guadalix de la Sierra para que pudieran reencontrarse. Sin embargo, a la concursante le iba a salir muy caro poder hacerlo: como contrapartida debía aceptar que el premio bajara en 12.000€ por tan solo tres minutos de vis a vis.

Un dilema tortuoso que provocó que Oriana sufriera un brutal ataque de ansiedad y montara en cólera contra El Súper y el programa en general. Finalmente, y contra todo pronóstico, no cayó en la tentación y se quedó sin poder verle. En consecuencia, esto dio lugar a un altercado desmedido que no se emitió en Telecinco, pero que se captó perfectamente por el canal 24 horas de ‘GH VIP’ antes de que la emisión también fuera censurada durante un buen rato.

Gracias a las conversaciones que se escucharon posteriormente cuando se retomó la conexión, se pudo dilucidar lo que pasó realmente. Y es un escándalo que traerá mucha cola y sobre el que ‘Gran Hermano VIP’ deberá dar explicaciones en la gala de este jueves. Álex Caniggia contó que el novio de Oriana había pateado con violencia la puerta del confesionario mientras gritaba fuera de sí que iba a «llamar a la policía».

El novio de Oriana dando patadas a la puerta y que iba llamar a la policia

Algo que confirmó Pedro García Aguado, al que se le oyó decir que el novio de Oriana la había liado «muy gorda» y que se había dañado la puerta del confesionario al tratar de irrumpir en las instalaciones por la fuerza.

Además, pese a que ‘GH VIP’ aseguró que si no se aceptaba pagar los 12 mil euros, no habría contacto, lo cierto es que Oriana y Daniele pudieron hablar a voz en grito a través de las paredes de la casa y así se captó también en la señal 24 horas antes de que se impusiera la censura. Los vídeos que lo demuestran no dejan de circular en redes y las críticas por saltarse las normas también:

Que se les ha colado el audio de Oriana hablando con Daniele@ghoficial las normas os las pasáis por donde yo me se… #GHVIPLimite1



pic.twitter.com/hNj401OE4B