El anuncio totalmente imprevisto que lanza Marta Riesco sobre su maternidad: «Voy a…»

Desde que fuera despedida de Telecinco y, sobre todo, desde que rompiera su relación con Antonio David Flores, Marta Riesco ha hecho de su perfil de Instagram su mayor altavoz para desahogarse con sus seguidores, a los que les confiesa sus miedos, sus proyectos, y también sus deseos.

La que fuera reportera de ‘Fiesta‘ y ‘El programa de Ana Rosa’ se ha abierto en canal con sus casi 200.000 seguidores de dicha red social, y les ha hecho una confesión muy personal y totalmente inesperada. La periodista ha reconocido que, entre sus planes de futuro, está el de ser mamá, pese a no haber encontrado a nadie con el que compartir esta experiencia.

Por eso ha tomado una drástica decisión, que está llevando a cabo otras muchas famosas. «Me quiero congelar los óvulos porque tengo claro que quiero ser madre. Esto es un debate bastante grande que ya desarrollaré», ha comenzado diciendo Marta Riesco a través de sus stories de Instagram.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, ha ido más allá, y ha reconocido que «pensaba que iba a ser madre en otras circunstancias. Pero debería y creo que lo voy a hacer, congelar los óvulos. Tengo un año para hacerlo porque ya el año que viene soy mayor para hacerlo. Y creo que viendo a mi amiga Isabel, una de mis mejores amigas que lo ha hecho y ahora ha sido madre, en la manera en la que ella ha decidido, creo que me voy a animar y lo voy a hacer».

El consejo que Ana Rosa le dio a Marta Riesco

De esta forma, Marta Riesco ha dejado claro que está dispuesta a iniciar el proceso. Eso sí, antes de nada, quiere informarse bien de todos los pasos a seguir: «Me voy a informar bien de cómo es el procedimiento y todo lo que tengo que hacer, pero me voy a congelar los óvulos. Esto es una cosa que llevo mucho tiempo pensado. Hace un mes estuve en el ginecólogo y me dijeron que tenía mi capacidad ovárica a tope».

Lo de la maternidad es una idea que le lleva rondando bastante tiempo por la cabeza. Hasta tal punto que incluso es un tema que ya habló con otras compañeras de profesión, como Ana Rosa Quintana o Lara Álvarez. Sobre la primera, la que fuere reportera de su programa recuerda que «le cogió por el pasillo y le dijo: ‘Marta, congélate los óvulos’. De momento se me han venido todos esos pensamientos y he dicho ‘es el momento’. Me veo capacitada para el día de mañana tener hijos, sea sola o con pareja, pero es mejor estar preparada y ahora en el momento que se puede congelarlos y ver qué pasa», ha concluido Marta Riesco.