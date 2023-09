Delatan la gran mentira de ‘La Ruleta de la suerte’ con lo pillado por error en pantalla

‘La Ruleta de la Suerte’ es uno de los concursos más exitosos de la televisión junto a ‘Pasapalabra’. El game show que presenta Jorge Fernández se emite con gran éxito de seguimiento en la sobremesa de Antena 3. Su dominio en audiencias se extiende incluso al fin de semana a pesar de tratarse de reposiciones.

Es un concurso sencillo, con buena dosis de diversión, en el que los tres concursantes que entran en competición deben tirar con fortuna y atino en la ruleta para sortear las fichas en negativo y resolver el mayor número de paneles posibles. Y una de las piezas fundamentales de esos paneles es la clásica azafata que, supuestamente, se encarga de girar las casillas que contienen las letras que conforman el panel.

Decimos ‘supuestamente’ porque, aunque era lo que se intentaba hacer creer, no era muy complicado percatarse de que eso no era realmente así. La casillas se giran desde control y lo de la azafata de ‘La Ruleta de la Suerte‘ es simplemente una puesta en escena. Nada más.

Un mito que se ha terminado de caer por completo gracias a lo que ha descubierto en una de las entregas BrioEnfurecida, influencer. En su cuenta comparte contenidos de entretenimiento y televisión y, este lunes, ha exhibido la pillada que no deja lugar a la duda. «Se confirman mis sospechas», ha alertado.

«Atención porque se confirma lo que yo ya creía. Te han pillado, te han pillado», exclama de fondo mientras surge el error técnico que delata la gran mentira que muchos llevan tragándose durante años. Además, hace hincapié en la cara que se le queda a la azafata en cuestión ante esa pifia.

«Llevas años engañando a la gente en España. Tú no le das la vuelta a nada, tú no le das la vuelta a nada. ¿Para qué estás tú ahí», prosigue en ese vídeo que no ha dudado en colgar en sus redes y en el que se ve ese fallo que, como decimos, ha desmontado definitivamente uno de los mitos de ‘La Ruleta de la suerte’.