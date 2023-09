Carmen Borrego se moja sobre el fichaje de Gustavo en ‘GH VIP’ y su revelación le desarma

Carmen Borrego ha vuelto a la televisión de la mano de ‘Así es la vida‘ tras la muerte de María Teresa Campos. La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ se ha sentado frente a Sandra Barneda para abrirse y contar cómo se ha sentido al volver a pisar las instalaciones de Telecinco, la que fue la casa profesional de su madre durante los últimos tiempos. Asimismo, ha aclarado qué opina de la entrada de Gustavo en ‘GH VIP 8’.

«Es difícil. Es muy pronto, es volver a Mediaset, Mediaset ha sido mucho para mi madre, es ver a mis compañeros y a sus compañeros… Ya soy capaz de verla, pero aún no soy capaz de oírla», ha empezado reconociendo Carmen Borrego, que se emocionaba al ver las imágenes de María Teresa Campos: «Todavía no soy capaz de pensar que mi madre no está y ya no va a estar. El oírla me hace retroceder en aquello que yo intento ir recuperando».

Carmen Borrego coge fuerzas del cariño que todo el mundo le ha hecho llegar tras la muerte de su madre: «En muchos momentos de la vida mi madre llegó a pensar que ella no había sido importante. Demostrarnos el cariño y el respeto a la gran figura de la comunicación, que así la quiero recordar yo y quiero que la recuerde todo el mundo, a nosotros nos ha sanado. Nos hubiera gustado tanto que ella lo hubiera vivido… Siempre tendremos esa cosa de que no lo ha vivido. Lo necesitaba y en los últimos años lo decía».

«Me cuesta dormir, me cuesta despertarme porque el despertar es tomar conciencia de la realidad»

Pese a que Carmen Borrego ha dicho querer «recordarla en sus buenos momentos», no ha poidido olvidar los últimos meses de su madre. «Cuando ya mi madre se puso malita a mí me daba un poco de vértigo, pero el saber que ya no va a volver a estar a mí me cuesta mucho. Realmente, me cuesta mucho. Me cuesta dormir, me cuesta despertarme porque el despertar es tomar conciencia de la realidad», ha relatado visiblemente emocionada.

La nueva colaboradora de ‘Así es la vida’ no ha tenido reparo en confesar que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Ha encontrado en Terelu Campos, su hermana, su gran apoyo: «Estar con ella me da paz. Es como si estuviera con mi madre, son muy parecidas, mi madre siempre ha sido muy protectora y mi hermana conmigo siempre lo ha sido, ahora más, y tengo la necesidad de abrazarla. Lo que no puedo hacer con mi madre, tengo la necesidad ahora de hacerlo con ella».

Además, Carmen Borrego ha querido tener unas bonitas palabras hacia su sobrina, Alejandra Rubio, quien durante todo este tiempo prácticamente ha ejercido de portavoz de la familia. «¡Qué puedo decir! Quiero darle las gracias porque no ha podido estar mejor representándonos a toda la familia, no lo ha podido hacer mejor ¿Cómo pueden decir de ella? Al contrario, la hemos dejado sola y lo único que ha hecho es trabajar».

Niega una llamada a Gustavo para animarle con ‘GH VIP 8’: «No existe»

Como era de esperar, Carmen Borrego también se ha enfrentado a las preguntas sobre qué opina de que Gustavo, el chofer de María Teresa Campos, haya entrado en ‘GH VIP 8’. «No nos sorprendió porque lo sospechábamos de antes, habíamos hablado de la posibilidad de que esto ocurriera. Sorprenderte siempre te sorprende, pero nunca le hemos dicho nada malo a Gustavo», ha empezado diciendo al respecto.

Asimismo, ha aclarado que sí que existió una conversación entre las Campos y Gustavo en la que él comunica su entrada en la casa de Guadalix: «La conversación se produce después del funeral de mi madre y nosotras no estamos para hablar de esas cosas, por cómo estamos. Él viene a nuestra habitación del hotel, Terelu me cuenta que le ha dicho que va a entrar en la casa, y yo creo que le digo ‘bueno, ya lo sospechábamos’. En ningún momento le dijimos que no entrara ni le hicimos ningún feo, aunque en ese momento no estábamos para tener esa conversación».

De la misma forma, Carmen Borrego ha confesado que justo un día antes de su entrada como concursante, ella le llama, pero no para desearle suerte: «El miércoles pasado llamo a Gustavo porque necesitábamos, antes de que entrara, dejar cosas cerradas, papeles que necesitamos gestionar. En ese momento le digo que entre tranquilo. Esa llamada existe, pero yo no siento que haya llamado expresamente a Gustavo para desearle suerte, en ningún caso».

«No es que yo no le desee lo mejor, que se lo deseo, pero lo cierto es que esa llamada, con esa intención y las dos juntas, no existe. A lo mejor él la ha interpretado así, pero no tengo ningún problema tampoco con ello», ha proseguido explicando Borrego, que ha presumido de la relación que han tenido durante todo este tiempo: «Él ha sentido siempre nuestro cariño, apoyo y amor en todo el proceso de lo que ha ocurrido con mi madre, porque así le habría gustado a ella. Él se merecía estar hasta el último momento con mi madre y ese puesto no se lo iba a quitar nadie».

Sobre si Gustavo podrá hablar mal de alguna de las Campos, Carmen Borrego se ha mostrado muy tranquila: «Tengo claro, y a lo mejor me puedo equivocar, que jamás dirá nada malo de mi madre. Creo que tampoco lo dirá de mi hermana o mío. Quiero ser absolutamente sincera, pero en este momento de mi vida tenéis que entender que estamos en una situación en la que nuestro tema de conversación o inquietud no es que Gustavo esté en ‘GH VIP’. Nuestra inquietud es arreglar las cosas de mi madre, ir a su casa y hacer papeleos».