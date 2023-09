Belén Esteban sorprende por cómo toma partido entre ‘Cuentos Chinos’ y ‘El Hormiguero’

La cancelación de ‘Sálvame’ pillaba por sorpresa a todos sus colaboradores, que se veían en la necesidad de volver a buscar trabajo. Sin embargo, la situación no ha sido tan dramática como muchos esperaban. Unos cuantos grababan su propio docureality para Netflix y otros muchos han conseguido recolocarse en otros programas de televisión que han acabado llamándoles. En el caso de Belén Esteban, ha recibido ofertas hasta de varias cadenas.

A diferencia de lo que muchos puedan creer, Belén Esteban ha dejado claro en una entrevista para Semana que no está sin empleo: «No estoy en el paro, quiero decirlo, porque la gente me para por la calle y me da el pésame. Sigo trabajando. Agradezco a la gente las cosas que me dicen que echan de menos ‘Sálvame’«.

«Yo tengo un contrato con una productora, ‘La fábrica de la tele’, y hay sorpresas que no puedo contar. Pero que la gente no se preocupe, porque había gente que me quería dejar dinero. Estoy bien, estamos trabajando. Hemos hecho lo de Netflix que es maravilla pura», ha aclarado Belén Esteban, que se ha mostrado ilusionada con los nuevos proyectos.

A la princesa del pueblo o «la patrona», como quieren que le llamen ahora, no le han faltado ofertas de trabajo: «Me han tirado la caña de otras cadenas, me han llamado hasta de la radio. Pero nunca he hecho radio». Incluso Belén Esteban se ha atrevido a dar algunas pistas de sus nuevos proyectos: «Lo nuevo va a ser tele, pero no como antes, no como para estar todos los días. Estoy muy contenta de lo que voy a hacer, estoy muy ilusionada».

Belén Esteban: «A mí si me llaman de ‘El Hormiguero’, también voy a ‘El Hormiguero'»

Siempre conectada con la actualidad, Belén Esteban se ha pronunciado sobre el nuevo formato de Jorge Javier: «Veo todas las noches el programa de Jorge Javier Vázquez. Me encanta, pero ahí falto yo». Sin embargo, pese a sus ganas, no hay hueco para ella: «No me veréis. ‘Cuentos chinos’ es un nuevo programa, pero yo estoy en otra cosa. Para mí el mejor presentador de televisión es él«.

Es muy probable que en cuestión de semanas tenga incluso que competir contra él acudiendo a ‘El Hormiguero’ a promocionar el docureality de ‘Sálvame’: «A mí si me llaman de ‘El Hormiguero’, también voy a ‘El Hormiguero’, pero como esto lo lleva Netflix… no sé cómo harán la promoción. Cuando sea la premiere va a ser fantasía pura, pero cuando veais los capítulos, vais a flipar… no he visto nada todavía, pero con lo que he vivido… Fantasía pura. No puedo contar nada porque Netflix me corta la cabeza«.