Carmen Borrego ficha como nueva colaboradora de este programa tras el fin de ‘Sálvame’

‘Así es la vida’ comenzaba este lunes una nueva etapa en Telecinco. Tras llegar el pasado 26 de junio como sustituto temporal de ‘Sálvame’ antes de la llegada de Ana Rosa Quintana y su ‘TardeAR’; Telecinco decidía mantener el programa de Sandra Barneda y César Muñoz en tándem con su nuevo magacín.

Así, el espacio producido por Cuarzo Producciones se ganaba la renovación pese a sus discretos datos de audiencia cosechados en verano. ‘Así es la vida’ se mantendrá por ahora entre las 15:45 y las 17:00 horas antes de ‘TardeAR’.

Y aunque todo apuntaba a que habría reducción de colaboradores, ‘Así es la vida’ ha mantenido al grueso de sus colaboradores como Antonio Montero, Almudena del Pozo, Gema Fernández, Suso Álvarez, Alejandra Rubio, José Antonio Avilés o Raquel Arias, entre otros.

Pero además, ‘Así es la vida’ se refuerza en esta nueva etapa con nuevas caras. De este modo, Sandra Barneda y César Muñoz comenzaban el programa de este martes anunciando que tenían una nueva colaboradora que iba a revolucionar el programa. «Pronto vamos a dar la bienvenida a una nueva incorporación, un importante fichaje que a partir de mañana va a formar parte de esta familia», advertía la presentadora.

Ante las preguntas de sus compañeros, Sandra Barneda dejaba claro que se trataba de una mujer que llevaba tiempo fuera de la televisión. Por su parte, César Muñoz anunciaba que había participado en un reality. «Da guerra, es cañera», añadían al respecto. «Cuando se sepa quién es se va a hablar mucho porque es un auténtico bombazo», concluía Barneda.

Carmen Borrego, nueva colaboradora de ‘Así es la vida’

Finalmente, antes de dar paso a ‘TardeAR’, Sandra Barneda daba paso a la nueva colaboradora de ‘Así es la vida’ y se descubría que se trataba de Carmen Borrego. De este modo, la ex-colaboradora de ‘Sálvame’ vuelve a Telecinco tras el fin de ‘La última noche’ y tras el fallecimiento de María Teresa Campos.

El fichaje de Carmen Borrego por ‘Así es la vida’ coincide con la entrada de Gustavo Guillermo, el chófer de su madre. «Menudo día para darte la bienvenida. ¿Cómo estás?», le preguntaba Sandra. «Pues la verdad es que sí. Entenderéis que es un momento duro de mi vida, intentando aceptar algo que es difícil como es perder a una madre y una madre como la mía», respondía ella.

«Pero hay que estar a las duras y a las maduras y yo hablaré de todo lo que tenga que hablar. Pero de momento me gustaría ir tranquila y no empezar con una gran bronca. Y sobre todo me gustaría hablar de mis sentimientos y hablar de mi madre», sentenciaba Borrego. «Dar las gracias a todos por el cariño y el respeto con el que la habéis tratado a ella, a mi hermana, a mi sobrina y a mí», añadía.