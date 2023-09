Bárbara Rey usa a Sobera para verbalizar estos incendiarios términos sobre el caso Rubiales

La polémica está servida desde ‘Cuentos chinos‘. El espacio presentado por Jorge Javier ha contado con Bárbara Rey y Carlos Sobera. Ambos han coincidido en el plató y precisamente su encuentro y posterior saludo ha sido lo que ha motivado la polémica. La invitada ha aprovechado su saludo con Sobera para hacer mención a la agresión sexual de Rubiales.

En concreto, Bárbara Rey se ha abrazado con Carlos Sobera mientras comentaba: «Aunque eres un hombre, tal y como está la cosa yo vengo y tengo que tener mucho cuidado al abrazarte. No vaya a ser…». Lejos de quedarse ahí, la ahora colaboradora del espacio ha soltado: «Tócame un poquito, que yo te dejo, que yo te dejo. Además que se enteren de que te he dejado no vaya a ser que tengamos un problema».

A mí esto no me ha hecho gracia de Bárbara



El tirón de orejas de Jorge Javier a Bárbara Rey

Jorge Javier Vázquez, presente durante el saludo de Sobera a Bárbara Rey, no se ha podido quedar callado. Desde el primer momento el presentador le ha instado a la invitada a no seguir adelante con la broma. «Bárbara, no seas antigua», le ha comentado. Mientras, la vedette proseguía con «los comentarios fuera de lugar «su broma» junto a Carlos Sobera.

No ha sido el único tirón de orejas del presentador puesto que, poco después, le ha alertado: «Bárbara, ya te he dicho antes que en estos asuntos de la sociedad camarón que se duerme, camarón que se lleva la corriente. Tú querrás ver si quieres estar evolucionando con la sociedad o quedarte en la zona de la caspa». Ante estas palabras, Bárbara Rey se ha excusado asegurando: «No, no soy caspa. Nunca he sido caspa ni lo seré. Lo único que soy es una persona con sentido común».